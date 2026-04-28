木材加工暨家具製造展洽談會創2.4億元商機　智慧製造引領升級轉型

▲展中木結構永續論壇特別邀請紐西蘭專家深入解析木結構發展趨勢與應用現況，現場反應熱烈。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與台灣木工機械工業同業公會共同主辦的「台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN 2026)」，已於26日圓滿落幕，4天展期吸引來自57國/地區，539位國外買主參觀，展中的洽談會估計創造2.4億元商機。

這次展出前五大買主國依序為日本、馬來西亞、泰國、越南與菲律賓。此外，日本、越南、馬來西亞亦籌組買主團專程來臺採購，展現WOOD TAIWAN為亞洲木工產業重要交易平台的國際影響力。

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因應全球木工機械產業升級趨勢，本屆展覽聚焦四大技術主軸，包括高效能CNC加工設備、整廠自動化解決方案、AI智慧檢測與數據整合應用，以及多材料加工應用，呼應產業朝向「智慧化、彈性化與高附加價值」發展。

在技術應用方面，參展廠商展現亮眼成果。龍德機械導入AI進行木皮分級與品質檢測，提升效率並降低材料浪費；恩德科技整合自動倉儲系統，打造單人即可操作的自動化產線，並支援多材料加工；勝源機械結合感測技術與機械手臂，實現從上料到成品堆疊的無人化生產，並透過數據回饋機制提升加工穩定性與品質一致性。

外貿協會表示，本屆展會獲得參展商正面回饋，買主來源涵蓋非洲及中東歐等新興市場，部分原以採購歐洲機械設備為主，透過本次展會交流與洽談，買主進一步認識台灣木工機械的技術實力，已有多項合作進入後續洽談階段，顯示市場拓展動能持續升溫。

其中，仕興機械於展期即接獲至少新台幣1,000萬元訂單；勝源機械成功打進日本市場，並與歐洲買主深化合作機會；廣穎機械亦取得來自加拿大、日本、羅馬尼亞及馬來西亞的訂單，展現亮眼商機與國際競爭力。

展中舉辦之採購洽談會成果豐碩，透過一對一精準媒合機制，有效促進供需雙方深入對接，吸引包括北美機械經銷商Akhurst Machinery、捷克大型木質棧板製造商KLAUS Timber及以色列木工機械代理商A. Tuval Agencies等國際指標性企業參與，創造約新台幣2.4億元商機，進一步強化台灣木工機械於全球市場的能見度。

展覽期間舉辦的周邊活動同樣反應熱烈，其中「木結構永續論壇」座無虛席，邀請到紐西蘭PTL Structural & Fire總經理Tobias Smith及國立中興大學森林學系柳婉郁教授，分享高地震區木構建築安全設計與淨零排放趨勢下的產業策略，為產業提供前瞻觀點。

此外，本屆展覽亦透過跨界活動「木香熟成‧味蕾饗宴」，結合木材風味與職人烘焙，打造兼具產業與生活美學的交流場域，在輕鬆氛圍中促進商務互動，成為本屆展會亮點之一。

WOOD TAIWAN將於2029年再度登場，更多展覽資訊可參閱www.woodtaiwan.com.tw