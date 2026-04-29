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貿協TAI-ONE SPACE智能共享辦公室　榮獲2026年iF設計獎

▲TAI-ONE SPACE智能共享辦公室佔地超過1200坪，是國內少見單一樓層最大規模的共享辦公室。（圖／貿協提供）

▲TAI-ONE SPACE智能共享辦公室佔地超過1200坪，是國內少見單一樓層最大規模的共享辦公室。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)打造的共享辦公室品牌「TAI-ONE SPACE」，榮獲 2026年iF設計獎「室內建築設計(Interior Architecture)」類獎項。該獎項為全球具指標性的設計競賽之一，本屆吸引來自68個國家、近萬件作品參與評選，TAI-ONE SPACE在激烈競爭中脫穎而出。

本案由國內知名建築師彭文苑設計，以「共創」為核心概念，將整體空間規劃為11個功能模組，讓使用者可以依需求在專注工作、團隊協作與活動交流之間自由切換。透過開放與半開放空間的搭配，以及流暢的動線安排，讓不同型態的工作都能找到合適的使用場景。

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TAI-ONE SPACE以「寶石盒」為靈感，將使用者比喻為具有獨特光芒的寶石，透過空間的串連與互動，形成自然的交流氛圍。空間設計巧妙運用寶石折射色彩搭配不同材質區分空間功能，例如以暖色系提升活力、冷色系營造專注感，讓使用者在不知不覺中切換工作狀態。

▲TAI-ONE SPACE智能共享辦公室公共區域。（圖／貿協提供）

▲TAI-ONE SPACE智能共享辦公室公共區域。（圖／貿協提供）

空間採用被動採光、感應式照明及低揮發性建材，並透過模組化設計降低施工浪費，同時兼顧使用者的舒適度並降低對環境的影響。

除了設計概念，TAI-ONE SPACE也強調實際使用的彈性與效率。空間導入模組化家具、智慧照明與空間管理系統，可依不同需求進行調整，支援會議、辦公及活動等多元用途，提升整體使用效能。

TAI-ONE SPACE位於台北世貿一館2樓，佔地超過1200坪，提供323席座位，是國內少見的單層大規模共享辦公空間。自2025年6月開幕以來，已吸引資安、金融科技、廣告媒體及新創加速器等多元產業進駐，已發展為結合工作、交流與商務資源的據點。

此次獲得iF設計獎，不僅展現空間設計的創新思維，也展現貿協在場地營運與服務整合上的實力，進一步強化世貿一館作為商務交流平台的角色。

更多關於TAI-ONE SPACE優惠資訊與參觀預約，可蒞臨官網或社群平台查詢。

●TAI-ONE SPACE官網：
https://mart.twtc.com.tw/home/taionespace
●TAI-ONE SPACE FB：
https://www.facebook.com/profile.php?id=61571595697901

關鍵字： 貿協TAI-ONE SPACE智能共享辦公室　榮獲2026年iF設計獎

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