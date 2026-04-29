雙軸轉型定勝負　商研院攜手日、韓專家5/13盛大開講

▲雙軸轉型定勝負！商研院攜手日、韓專家5月13日盛大開講。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

全球淨零排放與AI浪潮席捲而來，中小企業如何在變局中突圍？財團法人商業發展研究院(CDRI)將於5月13日(三)於台北國際會議中心(TICC)舉辦「中小企業數位與永續轉型國際論壇」，由許添財董事長親自領軍，邀集日本、韓國頂尖專家及台灣產業領袖齊聚，協助企業一次掌握數位與永續布局的關鍵策略，即日起開放報名，邀請各界踴躍參與。

商研院表示，本次論壇主題聚焦「從政策到實踐：中小企業如何實現數位與永續轉型」，特別邀請亞洲重量級專家，包括日本觀光情報流通機構(JTREC)旅宿餐飲服務業專家Tadashi Ishihara、韓國產業經濟與貿易研究所(KIET)首爾大學科技管理及經濟學專家Dr. Dae-Young Koh，以及台灣標竿企業代表零售通路龍頭新光三越行銷本部黃韻芝副總經理，與資通訊標竿企業東訊公司田瑛睿總經理展開深度對談，為中小企業帶來前瞻洞察。

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商研院董事長、同時身兼聯合國亞太AFACT主席及台灣代表團團長的許添財指出，中小企業在應對AI轉型與減碳壓力時，常面臨資訊不對稱的挑戰。商研院致力於搭起國際交流橋樑，本次論壇不僅探討宏觀政策，更著重於實務經驗。

透過借鏡日韓的成功路徑，協助台灣企業從「觀望者」轉變為「先行者」，在雙軸轉型浪潮中精準定位，搶占全球供應鏈的戰略制高點。

許添財董事長同時也會做專題演講，針對台日韓同時面臨「地緣政治」、「產業競爭」與「數位隔閡」三大世界經濟發展挑戰，提出三國應朝向「數位主權」與「韌性供應鏈」的戰略同盟邁進。

在他倡議的數位經濟時代，AI轉型、綠色轉型與永續發展「新國際合作主義」框架下，台日韓三方的經濟關係已不再是零和的產能競爭，而是從傳統「代工思維」到「系統輸出」、以「數位標準」作為隱形黏著劑，並解決共同社會挑戰的跨國跨域產業智能化的「共生演化」。

「中小企業數位與永續轉型國際論壇」將於5月13日(三)舉行，現場席次有限，商研院歡迎各界企業經營者、決策主管踴躍報名參與。