聯茂老闆出身「瑞芳礦工子」　貴人提拔成千億大老闆

▲陳進財熱愛書法，特別將寫有「穩懋」與他經商之道「誠信」四字的作品高掛在總部大廳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

穩懋董事長陳進財形容，當年在網路泡沫化近乎燒光資本額的穩懋，如今能成為砷化鎵代工龍頭，就像「從ICU裝葉克膜出來，還能參加奧運比賽拿金牌。」其實不只穩懋，會計出身的陳進財，一路佈局多角投資地圖，從早年協助上銀創立、入主廣鎵，到近年轉投資擔任董事長的聯茂，也突破千億市值。令人好奇，陳進財如何每一步都精準掌握產業趨勢？

不僅帶領穩懋站穩砷化鎵代工龍頭地位，穩懋董事長陳進財的投資眼光也讓人印象深刻，2004年他受好友之託，入主深陷經營權危機的廣鎵光電、擔任董事長，後來推動廣鎵與晶電整併才退場。陳進財還出資協助淡江大學學長卓永財創立上銀科技，目前仍持有4,000多張上銀股票並擔任董事。

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2020年，陳進財又出手，由穩懋投資銅箔基板（CCL）製造商聯茂，成為最大股東，並擔任董事長，就是看中2家公司的連橫效益，如今，聯茂市值也突破千億大關。「因為聯茂和穩懋的終端客戶幾乎一樣，聯茂做銅箔基板是印刷電路板的最主要材料，也會應用在資料中心的AI伺服器，兩邊的產業消息可以互通還不錯。」每週跑2趟新竹到聯茂開會的陳進財說。

談起聯茂，陳進財坦承，公司曾漏了一代技術，但過去3年已迎頭趕上，最新M9規格進入輝達認證名單，「現在剛好碰到缺貨，未來業績不用擔憂了。」據了解，聯茂的高階CCL除了出貨給特斯拉（Tesla）外，市場預期有機會打入SpaceX供應鏈。「SpaceX要鞏固每一段供應鏈，不會只找一家，聯茂是滿好的合作對象。」針對傳言，陳進財語帶玄機表示。

在台灣半導體圈，今年80歲的陳進財經歷很特別，出生在新北瑞芳的他是礦工小孩，1971年從淡江會計系畢業，先在事務所擔任查帳員，隨後進入南僑化工從基層做起，因深得前南僑董事長陳飛龍器重，一路拔升至總裁。

如今走入穩懋總部大廳，牆上還掛著陳進財多年好友、書法家陳炳煌題字的藏頭對聯：「穩創新機誠更進，懋耕駿業信為財」。「商道誠信，公司沒有誠信什麼都不用講。」陳進財談起經營之道，堅定吐露。

至於他因情義相挺，出手救了幾間公司，陳進財擺了一下手謙虛回應：「這個都老天爺安排的，我哪有那麼偉大去想什麼。有事情就做，一直往前做，人生不會都有一個規劃，機緣碰到了，覺得還不錯、可以嘗試，那就努力做做看。」



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