AI前景飄雜音！台股跌512點急拉　台積電殺45元至2170

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到《華爾街日報》爆出Open AI營運前景疑慮影響，美股4大指數全面下跌，台股今（29日）以39176.24點開出，指數大跌345.49點，跌幅0.87％，隨後跌勢擴大，下跌512.23點至39009.5點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到2175元，跌幅1.81％，隨後跌45元或跌2.03%至2175元；鴻海（2317）上漲0.5元至226元；聯發科（2454）下跌65元至2550元；廣達（2382）上漲1元來到322元；長榮（2603）上漲1.5元至201.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌25.86點或0.05％，收在49141.93點；標準普爾500指數下跌35.11點或0.49％，收7138.8點；那斯達克指數下跌223.3點或0.9％，收在24663.8點；費城半導體指數下跌372.46點或3.58％，收10035.58點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49141.93 ▼25.86 ▼0.05% S&P500 7138.8 ▼35.11 ▼0.49% NASDAQ 24663.8 ▼223.3 ▼0.9% 費城半導體指數 10035.58 ▼372.46 ▼3.58%

資料來源：證交所