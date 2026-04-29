心臟超強！台積電1000元以下進場「一票人還抱著」：億元身家

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電股價一路走高，讓不少早期進場的投資人又羨慕又懊悔。就有一名網友表示，自己當年買在400多元，賣掉台中用不到的房子、還完房貸後，把剩下的錢買了30張台積電，後來漲到1300元時就全數賣出，沒想到股價一路漲破2300元。他忍不住好奇，有沒有人是在1000元以下進場，到現在還沒賣的，「大家的心臟都是5N的鈦製心臟嗎？」

原PO在Dcard股票板以「有人台積電股票1000以下進場，現在還沒賣的嗎？」為題發文，表示自己當時搬回台北，賣掉台中用不到的房子，還完房貸後，剩下的錢全拿去買台積電，總共買了30張，成本約在400多元。

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30張台積電不賣的話「現在賺2700萬」

後來台積電漲到1300元時，他選擇出場，原本已經是相當可觀的獲利，沒想到後續股價竟一路漲破2300元，讓他回頭一算更覺得震撼，「不要說賣到2300，賣到2200，一張差90萬，30張就是2700萬」，直說自己做小生意10年也存不到2700萬元。他也好奇，有沒有人買在1000元以下，一路抱到現在，根本是「5N的鈦製心臟」。

貼文引發討論，「你們的單位是張，我的單位是股」、「疫情抱到現在，可惜只有一張」、「我也是買在400多，但只有1張，單純是放到忘了」、「我前幾年停損，是我永遠的痛」、「350路過，今天損益是529.4%」、「媽媽2008年28張抱到現在。」

一堆神人還抱著 他嘆：我絕對沒辦法

其中，留言處有網友分享神人，「朋友，五年前三百多買，沒賣。家人更猛，幾十張抱20多年…現在億元身家，人生直接翻轉，而且還沒打算要賣」、「神之我婆婆在我老公小學時買了兩張40元台積電到現在…」、「我奶奶買10張50塊的…還是去銀行的時候專員跟她說，她才想到她有買，這股票的年紀甚至比我大」、「當年我舅舅海關退休，買台積電50-70，總共80幾張，漲到200時大家都說該賣一賣賺那麼多了，舅舅說他是當定存領股利的不會賣，一直放到現在，我絕對沒辦法。」