希捷財測報喜帶動族群飆漲　AI需求撐盤記憶體股市值暴增600億美元

▲Seagate。（圖／Seagate提供）

記者高兆麟／台北報導

記憶體族群週二盤後全面走強，主因希捷科技釋出優於預期的財測，市場解讀企業在人工智慧（AI）基礎建設上的支出動能仍然強勁，激勵相關個股同步大漲。其中，希捷盤後股價飆升16%，威騰電子上漲10%，美光科技勁揚3%，SanDisk也上漲4%，四家記憶體廠合計市值一舉增加約600億美元。

根據外媒路透社報導，希捷指出，隨著企業加速升級AI模型與基礎設施，對資料儲存設備的需求持續攀升，包括硬碟與資料儲存系統的投資明顯增加。執行長Dave Mosley表示，AI正擴大既有應用需求，例如影音平台導入AI提升用戶互動與營收機會，進一步推升內容生成與儲存需求。

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展望後市，希捷預估第四季營收將達34.5億美元（上下浮動1億美元），優於市場預期的31.6億美元。公司並透露，目前產能已一路滿載至2026年，顯示需求能見度仍高。

市場分析指出，儘管近期市場對AI成長速度出現疑慮，甚至拖累NASDAQ Composite當日下跌近1%，但儲存族群的強勁表現顯示，AI基礎建設支出仍具韌性。隨著資料中心持續擴建，高頻寬記憶體與儲存設備需求同步攀升，在記憶體供給吃緊背景下，也進一步推升相關硬體需求。