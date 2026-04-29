快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

▲統一00403A募集吸金逾800億元，ETF史上第2大。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

近期台股突破4萬點大關，台股主動式ETF成為投資人追捧的熱門標的，統一投信有主動統一台股增長（00981A）有好績效口碑，新發行主動統一台股升級50（00403A）三天募集下來，市場傳出狂募逾800億，為史上第2大，並在昨（28）日正式報請成立，預期5月12日掛牌，正式規模依規定等掛牌前一日開獎。

00981A為台灣首檔主動式ETF於去（2025）年5月5日以10元正式掛牌，成立還沒有一年，4月27日股價創下28.77元新高，而資產規模突破2300億元，4月23日、27日兩天單日成交量均突破百萬張，成為市場人氣股。

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有00981A口碑人氣加持，00403A在4月22到24日三天募集期間，市場傳言狂募800多億元，惟確切規模要等到正式掛前一天，也就是5月11日出爐。

主動式ETF檔數、規模急線上升，目前市場合計有14檔主動式台股ETF、7檔主動式海外股票ETF、7檔主動式債券ETF，總計28檔，規模逾5200億元。

00403A拆資訴求結合「市值投資X主動選股」雙邊特點，將聚焦台股市值前200大企業，由經理人透過「汰弱增強」選股機制，精選出50檔優質股，根據產業趨勢脈動即時靈活換股，成份股比重調配上，單一持股最高上限為30%，能鎖定優質大型成長股，拉升配置權重。

