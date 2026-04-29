AI買盤續熱！海外股ETF四月績效榜出爐　00877成唯一中國科技股ETF

財經中心／綜合報導

中東衝突雖一度干擾市場情緒，但全球股市已逐步擺脫近一個月陰霾，加上AI投資熱潮不退，帶動股票型ETF表現持續走強。根據CMoney統計，4月以來，海外股ETF績效前十名漲幅均超過25%，且多集中在AI、半導體、5G與數位支付等題材；其中，去年股票型ETF績效王復華中國5G（00877）4月持續上榜，成為前十強中唯一聚焦中國科技股的ETF。

中東地區自3月底爆發衝突後，戰事一度升溫，牽動油價、供應鏈與通膨疑慮，全球股市也出現短線回落。不過，隨著情勢逐步趨緩，儘管美伊談判停滯、荷莫茲海峽風險尚未完全消散，主要股市仍陸續收復跌幅；同時，AI投資熱潮延續，資金持續流向半導體與AI相關供應鏈，成為支撐本波反彈的重要動能。

科技股行情延燒，也推升股票型ETF表現，根據CMoney統計（截至4月24日），4月以來海外股ETF績效前十名，多集中在AI、半導體、5G與數位支付等科技題材，前三名依序為主動統一全球創新（00988A）上漲40.2％居冠，國泰費城半導體（00830）上漲38.8％，主動元大AI新經濟（00990A）上漲37.2％。

值得注意的是，前十大榜單中，多數ETF布局全球或美國科技股，復華中國5G（00877）則以27.2％漲幅排名第八，是唯一聚焦中國科技股的海外股ETF。

事實上，00877自去年以來表現亮眼，去年全年大漲97.4％，股票型ETF中排名第一，更超越多檔槓桿型ETF，近一年報酬率更達213.8％。今年以來即使歷經市場震盪，仍位居海外股ETF前段班，顯示在AI算力需求升溫下，中國5G與光通訊供應鏈仍受市場看好。

00877追蹤中証5G通信主題指數，持股集中在中國5G通信、光通訊與AI基礎建設相關供應鏈，前十大成分股包括中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、東山精密、兆易創新、天孚通信、滬士電子、亨通光電、中興通訊等。

其中，中際旭創過去一年股價累計大漲約十倍，新易盛、天孚通信漲幅也都超過五倍，三家公司合計市值近期一度超越長年被視為A股指標龍頭的貴州茅台，反映AI基礎建設題材已成為陸股科技行情的重要焦點。

整體來看，半導體、AI題材仍是今年全球股市主旋律，00877為少數布局中國5G與AI基礎建設供應鏈的ETF，不僅延續去年股票型ETF績效王氣勢，也顯示在美國科技股之外，中國5G與光通訊供應鏈正成為投資人尋找AI題材延伸機會的新焦點。



