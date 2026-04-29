36萬股民注意！長榮股利所得資料重複上傳　財長：今晚更正完畢

▲財政部長莊翠雲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳瑩欣／綜合報導

長榮36萬民股東注意！有民眾線上查調綜所稅資料後發現公司股利重複計算，「明明沒領那麼多，要繳的稅金卻變多」對此財政部長莊翠雲今（29）日在立法院財委會中指出，由於公司重複上傳兩次股利資料導致誤差，今天下班後財政資訊中心就會完成更正，也就是今晚會更正完畢，不會影響民眾5月報稅。

今年所得稅申報期間為5月1日至6月1日，昨（28）日起開放2025年度所得及扣除額查調服務，民眾可前往國稅局列印「綜合所得稅結算申報所得資料參考清單」比對所得資料是否正確。

立委賴士葆質詢，有長榮投資人發現，長榮配發的股利重覆列報，「一筆變兩筆」，導致收到兩筆相同金額的股利，擔心要多繳稅。莊翠雲指出，長榮重複申報的部分已請財政資訊中心今晚之前更正，其他公司沒有這樣的問題。

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台北國稅局表示，長榮股利確實出現重覆上傳的情況，約36萬筆股利資料受影響，已請財政資訊中心更新檔案資料。

稅務人員指出，民眾如果不放心，報稅前可以先檢查一下所得資料，如果發現有股利重覆問題，可以自行刪除。

若是臨櫃報稅，則可在現場請國稅局人員協助刪除；即使報稅時股利真的重覆計算，國稅局也會調整退稅。