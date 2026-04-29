記憶體兩樣情！旺宏爆25萬張大量刷新高　威剛、十銓法說後走跌

▲旺宏今創171.5元新高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

繼旺宏（2337）之後，威剛（3280）於昨（28）日公布第一季財報，單季每股稅後盈餘EPS達30元，今（29）日市場反映平淡，股價開低走低，在484元盤下震盪整理，十銓（4967）也同步走跌，旺宏（2337）連四紅，股價刷171.5元新高價位，到11點左右成交量突破25萬張，居上市成交量第一大個股。

記憶體價格強勢上漲，威剛今年第一季毛利率攀升至55.7%歷史高檔，稅後淨利99.75億元，季增131.2%，較去年同期增長17倍；歸屬母公司淨利為95.34億元，EPS為30.05元，刷新歷史紀錄。

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針對第二季營運表現，威剛董事長陳立白強調，這一輪記憶體榮景係由AI驅動的記憶體需求所驅動，並非短期循環，供給面長期吃緊的新常態，預估第二季DRAM與NAND Flash合約價漲幅至少40%以上，公司提前多備且充足的NAND Wafer，4月底庫存水位拉高超過400億元，6月底則目標達500億元。

十銓同樣受惠記憶體價格上漲、產品組合改善兩大因素，首季稅後淨利22.9億元，季增181%、年增26倍，EPS達27元，庫存水位從去年的92億元，提升到今年第一季底135億元，看好企業級、工控與AI需求。

美光、Sandisk股價收跌，抵銷威剛、十銓第一季財報利多，股價呈現震盪拉回格局，南亞科（2408）開高走低，壓回到237.5元盤下整理，旺宏多頭持續表態，早盤創下171.5元新高。