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25檔台股高息ETF今年來平均漲幅14.95％　科技高息型表現最亮眼

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

去年被投資人嚴格檢視績效表現台股高息ETF，今年來表現相對穩健出色，統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均14.95%，其中群益半導體收益(00927)上漲46.71%漲幅居冠，唯一超越大盤漲幅36.45%，復華台灣科技優息（ 00929）、群益科技高息成長（00946）、兆豐電子高息等權（00943）等三檔，今年以來含息報酬也有2成以上。

▲▼10檔高股息ETF。（圖／記者巫彩蓮攝）

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財富管理專家表示，00927的持股鎖定半導體中的高息龍頭股，以追成長、重市值、真高息三大訴求構成選股策略金三角，透過100%布局半導體產業來掌握成長機會，並在考量股利發放總額的前提下，篩選出市值大的半導體龍頭股，再依據最新股利公告精準鎖定當中的高息股，以此兼顧投資組合的成長性與股息力。隨著科技巨頭們不斷提高資本支出，受惠的台灣半導體供應鏈廠眾多，透過00927的篩選邏輯，既能網羅受惠於AI趨勢的半導體題材、掌握潛在資本利得契機，也能同步滿足收益需求，一舉兩得。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志謝明志強調，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著若面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股之投資人可考量採納的投資工具，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，在AI應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣科技股可望持續從中受惠。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，在AI、科技股領軍下，推升台股續揚，隨著台灣在半導體核心技術、高階晶片製程等領域地位越加關鍵，預期AI外溢效應將持續發酵，有望挹注台股企業成長動能，因此樂觀看待台股今年表現，投資人可適度配置擁有科技前景又有息收保護的高息ETF，能兼顧收益，又有科技產業發展前景的潛在價差空間可期。

關鍵字： 台股高息ETF半導體科技股AI

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