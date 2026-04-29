台股主動ETF規模大成長　00405A訴求SBM選股術

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

ETF市場投資主流更迭，投資人從單純追蹤指數，轉向追求超額報酬與精準選股，主動式ETF成為市場新焦點，截至今（2026）年3月底台股主動式ETF規模快速攀升2309.8億元，富邦投信投資團隊指出，在AI、半導體及新興科技帶動下，產業輪動加速、個股表現分歧擴大，單純追蹤指數已難全面掌握投資機會，主動富邦台灣龍耀（00405A）採用「SBM質化選股邏輯」，成為市場關注焦點。

台股主動式ETF自推出以來規模快速攀升，根據投信投顧公會統計，截至今年3月底已達約2309.8億元，預估至2030年全球主動式ETF資產管理規模將達4.2兆美元，代表主動投資正加速融入ETF架構，成為主流趨勢。

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富邦投信卡位台股主動式ETF，00405A透過Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）、Momentum（高成長）三大核心策略，以「SBM質化選股邏輯」，打造具長期競爭力的台股投資組合。首先，「高稀缺」鎖定供需失衡、具備定價能力的關鍵產業，如記憶體、光通訊與CCL族群，有望受惠價格上行與景氣回升；其次，「高壁壘」著重企業在產業鏈中的不可取代性，布局先進製程、IC設計等高技術門檻領域，強化獲利穩定度與毛利率優勢；最後，「高成長」則聚焦AI、電源供應與高速傳輸等具結構性成長動能的產業，掌握營收與獲利擴張機會。

整體而言，ETF市場正邁入2.0時代，競爭關鍵將從費用率與規模，轉向投資策略與選股能力，在市場波動加劇環境下，主動式ETF亦具備動態調整持股與資產配置的優勢，可依景氣循環靈活應對，有助於降低投資組合波動風險，提升整體投資效率。