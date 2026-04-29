台股收跌218點　台積電跌35元至2180

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
多檔AI股熄火，台股今（29日）開低走低，加權指數終場大跌218.23點，以39303.5點作收，跌幅0.55％，成交量8750.76億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌345.49點開出，指數開低走低，盤中最高達39548.18點，最低38896.3點，終場收在39303.5點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到2180元，跌幅1.58％；鴻海（2317）下跌0.5元至225元；聯發科（2454）下跌40元至2575元；廣達（2382）上漲1元來到322元；長榮（2603）上漲1.5元至201.5元。
今天漲幅前5名個股為健策（3653）上漲495元，漲幅10％；圓剛（2417）上漲3.9元，漲幅10％；宏齊（6168）上漲2.45元，漲幅10％；鼎元（2426）上漲5.4元，漲幅9.98％；一詮（2486）上漲23元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為麗嬰房（2911）下跌0.59元，跌幅10％；瀚宇博（5469）下跌7.3元，跌幅7.98％；力成（6239）下跌14元，跌幅6.41％；可成（2474）下跌14.5元，跌幅6.28％；台玻（1802）下跌4.4元，跌幅6.23％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|健策（3653）
|5445.0
|▲495.0
|▲10.0％
|圓剛（2417）
|42.9
|▲3.9
|▲10.0％
|宏齊（6168）
|26.95
|▲2.45
|▲10.0％
|鼎元（2426）
|59.5
|▲5.4
|▲9.98％
|一詮（2486）
|253.5
|▲23.0
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|麗嬰房（2911）
|5.31
|▼0.59
|▼10.0％
|瀚宇博（5469）
|84.2
|▼7.3
|▼7.98％
|力成（6239）
|204.5
|▼14.0
|▼6.41％
|可成（2474）
|216.5
|▼14.5
|▼6.28％
|台玻（1802）
|66.2
|▼4.4
|▼6.23％
資料來源：證交所
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