台股收跌218點　台積電跌35元至2180

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

多檔AI股熄火，台股今（29日）開低走低，加權指數終場大跌218.23點，以39303.5點作收，跌幅0.55％，成交量8750.76億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌345.49點開出，指數開低走低，盤中最高達39548.18點，最低38896.3點，終場收在39303.5點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到2180元，跌幅1.58％；鴻海（2317）下跌0.5元至225元；聯發科（2454）下跌40元至2575元；廣達（2382）上漲1元來到322元；長榮（2603）上漲1.5元至201.5元。

今天漲幅前5名個股為健策（3653）上漲495元，漲幅10％；圓剛（2417）上漲3.9元，漲幅10％；宏齊（6168）上漲2.45元，漲幅10％；鼎元（2426）上漲5.4元，漲幅9.98％；一詮（2486）上漲23元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為麗嬰房（2911）下跌0.59元，跌幅10％；瀚宇博（5469）下跌7.3元，跌幅7.98％；力成（6239）下跌14元，跌幅6.41％；可成（2474）下跌14.5元，跌幅6.28％；台玻（1802）下跌4.4元，跌幅6.23％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 健策（3653） 5445.0 ▲495.0 ▲10.0％ 圓剛（2417） 42.9 ▲3.9 ▲10.0％ 宏齊（6168） 26.95 ▲2.45 ▲10.0％ 鼎元（2426） 59.5 ▲5.4 ▲9.98％ 一詮（2486） 253.5 ▲23.0 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 麗嬰房（2911） 5.31 ▼0.59 ▼10.0％ 瀚宇博（5469） 84.2 ▼7.3 ▼7.98％ 力成（6239） 204.5 ▼14.0 ▼6.41％ 可成（2474） 216.5 ▼14.5 ▼6.28％ 台玻（1802） 66.2 ▼4.4 ▼6.23％

資料來源：證交所