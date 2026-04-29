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全台唯一AI貿易生態圈　台灣數位貿易博覽會提出最新解決方案

▲台灣數位貿易博覽會開幕貴賓左起亞馬遜全球開店謝孜希台灣總經理、經濟部國際貿易署黃青雲參事、經濟部商業發展署蘇文玲署長、IEAT黃文榮秘書長、台北市政府俞振華副秘書長，以及台北市政府產業發展局吳欣珮副局長。（圖／記者張佩芬攝）

▲台灣數位貿易博覽會開幕貴賓左起亞馬遜全球開店謝孜希台灣總經理、經濟部國際貿易署黃青雲參事、經濟部商業發展署蘇文玲署長、IEAT黃文榮秘書長、台北市政府俞振華副秘書長，以及台北市政府產業發展局吳欣珮副局長。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

2026年，AI應用正式由「科技話題」走向「產業落地」，逐步成為企業強化營運效率與商務決策的重要核心工具。面對跨境市場快速變動與供應鏈重組挑戰，台北市進出口公會(IEAT)今(29)日舉辦「2026台灣數位貿易博覽會」。

IEAT秘書長黃文榮指出，近一年全球經貿環境持續快速變動，從對等關稅政策到地緣政治因素帶來的能源與航運不確定性，再到供應鏈區域化與市場快速重組，全球市場已進入高度變動的新常態，做外貿很不容易，台灣去年出口破兆，今年首季出口成長50%，3月出口金額創下801.8億美元的單月歷史新高，顯示企業具備高度韌性。

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而外貿創新高只是結果，真正關鍵仍在於企業是否持續提升營運能力，「在穩定的年代，比的是規模；在變動的年代，比的是能力。」而台灣數位貿易博覽會正是協助企業集中了解工具、解決方案與產業趨勢的重要平台。

▲貴賓參觀亞馬遜開店攤位。（圖／記者張佩芬攝）

▲貴賓參觀亞馬遜開店攤位。（圖／記者張佩芬攝）

經濟部商業發展署蘇文玲署長表示，去年我國經濟成長率8.68%，經濟變好，所得增加，消費也增，除了內需，也要發展跨境電商，像亞馬遜那樣的物流配送平台，做到數位化與AI化，可以讓業界得到最好的服務。

台北市政府俞振華副秘書長則指出，北市府與IEAT是長期夥伴關係，台北市製造業少，服務業多，需要建立人才，走向國際，透過中央、地方與公協會的合作，打造出台北隊、台灣隊。

經濟部國際貿易署黃青雲參事表示，2019年爆發的新冠肺炎疫情，讓世界看到台灣的實力，數位貿易佔台灣GDP的29.9%，數位行銷佔70-80%，貿易署委託外貿協會辦理的數位貿易學苑，已經培養眾多人才，助台灣很多隱形冠軍將商品推向世界。

本屆博覽會聚焦「跨境電商拓銷」、「數位行銷成長」、「AI × 智慧營運」與「數位貿易系統」四大主軸，集結50家國內外指標企業參展，包括亞馬遜 Amazon、阿里巴巴國際站、Shopify、eBay、Newegg、CYBERBIZ、VISA、佛萊信、星展環星匯等，提供超過200項數位轉型解決方案，協助企業強化市場布局能力並提升整體營運效率，加速建立智慧貿易營運基礎，逐步建構完整數位貿易服務鏈路。

活動集結跨境平台與數位服務生態體系，打造全台唯一以進出口產業為核心的AI數位貿易交流平台，協助企業掌握智慧貿易時代的最新營運工具與市場策略。展會首日即吸引大批進出口業者到場交流，現場互動熱絡，反映產業界對智慧貿易發展議題的高度關注。

在全球供應鏈重組與國際市場快速變動的新常態下，台灣外貿持續創下歷史新高，展現企業面對全球競爭的高度韌性。然而，市場競爭模式亦逐步由接單能力轉向營運效率與決策能力的競爭。作為年度進出口產業重要交流平台之一，「台灣數位貿易博覽會」匯聚跨境平台、金流物流與AI應用服務業者，協助企業了解最新數位轉型解決方案與市場布局策略，成為產業掌握智慧貿易趨勢的重要節點。

展會首日邀請邀請經濟部商業發展署蘇文玲署長、台北市政府俞振華副秘書長、經濟部國際貿易署黃青雲參事、台北市政府產業發展局吳欣珮副局長、IEAT黃文榮秘書長和亞馬遜全球開店謝孜希台灣總經理等產官代表共同出席，展現中央與地方政府持續推動企業數位升級與跨境全球的策略布局的政策方向。

會期間安排28場專題講座，聚焦三大面向，包括以AI導入企業營運為核心的能力升級應用、國際跨境平台最新工具與營運策略發表，以及跨境電商產業專刊發布與人才媒合交流活動，協助企業同步掌握市場趨勢、導入方向與人才布局需求。

此外，亞馬遜亦同步辦理「2026亞馬遜全球開店博覽會」，規劃邀約制產業講座、AI應用體驗區及全球開店諮詢服務，協助企業了解AI應用於市場開發、品牌經營與跨境營運流程中的實務情境，提供企業評估導入方向的重要參考。

主辦單位表示，台灣數位貿易博覽會近年已逐步成為國內進出口產業每年度重要交流平台之一，協助企業在同一場域中集中掌握市場趨勢、營運工具與數位轉型策略。未來也將持續深化數位貿易服務鏈路平台功能，陪伴企業在全球市場快速變動的環境中持續提升營運能力與國際競爭力，邁向智慧貿易的新階段。
 

關鍵字： 全台唯一AI貿易生態圈數位貿易博覽會最新解決方案

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