謝金河：市場正尋找好又安全的標的　換手後台股新世界

四三．四八點，眼看著四萬點大關在望，不過瞬間變盤，很多個股從高檔急殺到跌停，ＰＣＢ族群的華通率先跌停，一直引領大盤上漲的低軌衛星股如昇達科、啟碁、耀登殺到跌停，然後是ＣＰＵ族群也快速殺低，台股瞬間變臉，指數從上漲千點變成下跌一六四．三二，集中市場成交一．四○三三兆元，創下歷史新紀錄。

文／謝金河

台股頻頻改寫歷史紀錄，二十三日盤中出現巨大變化，加權指數在開盤後不到一個小時衝上三八九二一．九五，大漲一

還有一個是市場追逐的中小型股也快速反轉，櫃買指數過去一年來表現出色，從一八三．九七大漲到四○四．五五，二十三日隨著集中市場也出現反轉，指數從上漲九．四七變成下跌十三．七六，跌幅達三．四八％，成交量也爆出四一一○．三九億元，把兩個市場加在一起，成交量高達一．八一四兆元，這是史上最驚人的成交量，很多人看到這個景象都在問，台股下一步會怎麼走？

[廣告]請繼續往下閱讀...

台、日股令人大開眼界

在國際股市沒有出現突發變數的情況下，台股瞬間變臉，也牽動了日本股市。日經指數開盤不久也衝過六萬點大關，最高到六○○一三．九八，收盤也隨著台股翻黑而下跌四四五．六三，看起來台、日股市亦步亦趨。記得二○一七年習近平進入第二個任期，中國高喊「厲害了，我的國」、彎道超車，美中角力開始，我預告台灣與日本會好三十年，如今台灣和日本大好，這次真正令人大開眼界。

如何解讀二十三日一．八兆天量，還有震盪幅度這麼大的股市？我的看法是這是一個降溫的動作，顯然高檔有人逢高調節，一些指標性的個股殺跌停，引來大家追殺，不過中流砥柱的台積電穩如泰山，在基本面指引下，台股下檔不會太大，但市場上眾多明日產業股價漲幅驚人，勢必引來比價效應，例如，以台積電為軸心，首季淨利五七二四．八億元，ＥＰＳ二二．八元，今年ＥＰＳ有挑戰一○○元的實力，我們如果拿矽光子最強概念的聯亞來比，首季ＥＰＳ三．四四元，股價漲到三三○五元，法人已經喊到四○九五元，如果按照這個獲利來推估，今年ＥＰＳ再好約二○元，更好三○元，本益比已經很高。

高階銅箔的台光電三月淨利十八．二四億元，ＥＰＳ五．○八元，今年ＥＰＳ可能達六○元，但股價已經跑到四八○○元；ＣＰＯ的光聖三月ＥＰＳ四．○二元，首季可能超過八元，今年可能在四○～五○元之間，ＥＰＳ只有台積電一半，股價相差不多，這是市場給予的本益比。台股如果以台積電為軸心，股價會在這裡出現調整，像最近聯發科法人看好AI/ASIC的成長動能，股價一下子從一四三○元衝到二六七五元，看似回測年線，突然展開一輪猛攻，股價再創歷史新高。

重新檢視超漲與低估股

台灣大市值股輪番比價大漲，除了台積電站穩五○兆元大關，台達電衝上二一八○元，市值已衝到五．一三兆元，這回聯發科挺進，市值也跑到三．五五兆元，正式站穩一千億美元關卡。下一個不妨注意股價一度跌破年線，最慘跌到一八七．五元的鴻海，去年創了二六五元新高後就緩緩下跌，跟著眾多被視為老ＡＩ的伺服器大廠載沈載浮，這回翻上年線最高到二三四元，一直以來鴻海都是台股市值第二大的個股，如今淪為老四，鴻海可能會被市場相中，最近法人報告大力讚賞鴻海在ＣＰＯ有市場地位。第五名的日月光投控也站穩二兆元大關，台灣前五大市值公司市值都超過二兆，這場與台積電比價的效應正在市場發酵，台股大漲後，哪些個股超漲？哪些個股被低估？市場重新檢視。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2402期精彩當期內文轉載》