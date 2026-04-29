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萬金＋千金聯手出擊　鎖定台股4萬點挺進指日可待！

圖／先探投資週刊 提供

台股四月大漲超過8000點，並出現單日1.46兆天量震盪；金管會宣布開放股票型基金、主動ETF投資單一個股比重可拉高至25％，等於替股市製造上漲空間，加上台積電供應鏈奮起，AI伺服器出貨量大增，台股向43000點挺進指日可待！

文／方亞申　圖／先探投資週刊提供

在費半指數連續上漲突破萬點下，台股四月二十四日趁著台積電跟進費城半導體指數大漲突破二一○○元歷史高點，令指數大漲，而後卻出現大幅度近一千七百點震盪，先前大漲的記憶體、ＣＰＯ、ＡＢＦ、衛星及台積電供應鏈等中小型股不少出現漲停到跌停，上市公司爆出一．四六兆、櫃買爆出四二七四億元歷史天量，合計高達一．八八兆元，指數收跌一六四點，雖融資單日減少七七億元，但是超級大量且指數與季線乖離十五．六％，與二月底高點與季線乖離十八％相當接近，市場擔心一波拉回修正難免。

台灣因ＡＩ而高成長

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所幸金管會當日宣布，考量科技產業發展快速，部分大型上市公司占整體市場比重持續提高，為提升基金投資彈性，自四月二十四日起，放寬投信基金投資單一公司股票的限制，從不得超過基金淨資產價值十％提高，最高可達二五％。以三月底數據來看，台股股票型基金共一三八檔，規模達一兆四八一億元，台股主動ＥＴＦ共十四檔、規模為二三一○億元。若上限拉高至二五％，初估最高可加碼台積電金額逾一九一八億元。

金管會留有但書，其中一項為單一上市股票占證交所加權指數比重超過十％，才可放寬投資超過十％、但不得超過該比重。換言之，假設單一上市股票占證交所加權指數比重為十五％，台股基金及主動ＥＴＦ就可投資超過原先的十％上限，但不得超過十五％。

說穿了，目前市場上只有台積電符合此限制，所以市場直指政策上希望法人多買台積電，等於是墊高台股指數，至少以台積電ＰＥ約二三倍，低檔較有限，替台股築成低檔支撐。很明顯政策偏多，也化解了台股技術面天量反轉壓力。

台灣是地表上最大ＡＩ主要出口國，反映在數字上，經濟部發布三月外銷訂單金額首次單月破九百億美元，來到九一一．二億美元，年增高達六五．九％，超級亮眼，呈連續十四個月正成長走勢，ＡＩ需求超預期，包括半導體、記憶體及伺服器等；另外，台經院上修今年台灣經濟成長率至七．五六％，較今年一月預測大幅上修三．五一個百分點，整體外需動能顯著增強。

漲價潮 總市值提升

台灣有此底氣，且ＡＩ景氣對台灣工業的刺激是全面性，不似韓國只在記憶體，所以帶動的經濟成長率較高，也增添台股上漲底氣，至二十四日止，台股上市指數今年上漲三二％、櫃買上漲三五％，分居全球主要股市前四名及前三名。

再看看費半創新高，今年先是美光、威騰等大漲，設備族群應材、科磊、科林研發等大漲，再來就是今年以來頻傳漲價的ＣＰＵ，由於ＡＩ伺服器中也要用到ＣＰＵ，且隨著技術推進，對ＣＰＵ用量也增多，造成ＣＰＵ供應吃緊，而全球目前兩家主要ＣＰＵ供應者就是英特爾（INTC）及超微（AMD）；特別是，過去財報屢屢虧損，引得美國總統川普以政策性入股英特爾號召，包括輝達等也入股，當時股價在三○美元以下。沒預料到這波ＣＰＵ缺貨，使得上季財報大好，遠超過市場預期；加上馬斯克SpaceX要做晶圓代工，與英特爾合作利用最先進A18製程，股價直接大漲近兩成，來到八二．五美元附近，今年漲幅近一倍。而過去被輝達壓著打的超微，也在ＣＰＵ部分銷售暢旺，加上ＡＩ晶片被市場接受除輝達外的第二來源，預期五月初季報公布也將相當好，今年以來股價漲幅超過五成，高於輝達今年漲幅約十％。甚至連安謀（ARM）股價也大漲。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2402期精彩當期內文轉載》

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