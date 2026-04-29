起薪34K！中鋼今年徵224人　即日起報名

▲中鋼總部大樓 。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為因應產線及退休人力需求，中鋼今年委託國立高雄科技大學辦理新進人員公開甄試，預計招募224名新進人員，包括機械師級19名、電機師級6名、機械員級156名及電機員級43名，報名期間自今（29）日上午9時起至5月13日下午5時止，一般員工月薪3.4萬起、師級4.56萬元起。

中鋼指出，最近2年非主管職員工平均薪資落在124萬至128.8萬元，中位數則有115.6萬至121.5萬元水準，公司已建立完善的人才培訓制度，提供員工優渥勞動條件及福利項目，在小港廠區設置單身宿舍、健身館、福利社、員工餐廳、診療所等設施，也在總部大樓旁設置集團會館，館內不僅設置餐廳、便利商店及健身房，所建置的托嬰中心預計今年下半年完工啟用，以協助年輕同仁照護幼兒。

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其他福利方面，中鋼提供員工優於勞動基準法規定的假別，涵蓋家庭照顧、育兒支持與生活彈性等多元需求，也提供全職員工每年彈性福利金、四節代金、生日禮金、結婚補助、新生兒祝賀禮金、子女教育獎助學金、員工持股信託獎勵金等。另外，中鋼除了每年舉辦廠慶活動，也定期辦理自強活動及親子家庭日，邀請同仁眷屬同樂，活絡職場氛圍。

因應全球產業環境變化及追求永續發展，中鋼全力推動數位轉型、低碳轉型及供應鏈轉型工作，並秉持「企業之本在人才」的理念，不僅致力打造安全、健康且讓員工發揮長才的工作環境，更透過系統化培訓，將建廠營運至今的寶貴經驗、專業領域技術、型塑有成的企業文化及「誠信正直」價值觀，培育及傳承給新進同仁。

中鋼因應AI時代來臨，在公司良好的資訊化、自動化、客製化之數位基礎上，於營運、生產及設備3大領域大量導入AI技術，並針對不同工作屬性設計不同的AI培訓課程，養成及提升同仁AI專業，以提高公司營運效率。

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