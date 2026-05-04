黃金人生三階段投資卡關？理財「基」本心法　專家教你穩穩布局安心退休

▲理財「基」本心法，專家教戰穩穩布局。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台股在AI浪潮帶動下屢創新高，ETF投資更成為全民運動，從高配息ETF、主動式ETF到不配息累積型ETF百花齊放，但隨著市場熱度升高，仍有不少投資人因為追高殺低而受傷，投資究竟該如何布局，專家建議，穩定持續投入，透過時間複利的效果，才能在不同人生階段穩健累積財富。



在《雲端好富友－基富通市場觀察室》節目中，由主持人葉芷娟攜手「基金教母」林奇芬與財商專家馬哈老師，從頂客族、三明治族到退休族三大人生階段，分享投資配置與理財策略，協助投資人打造更安心的長期理財藍圖。





三明治族壓力大 資產配置更要穩中求成

對於許多上有老、下有小的三明治族群而言，投資最大的挑戰往往不是追求最高報酬，而是在家庭責任、緊急預備金與長期退休準備之間取得平衡。馬哈老師分享，身為50+族群，她的投資目標不是「衝最快」，而是讓資產在不同市場環境下都能保持彈性，因此會先保留足夠現金，確保家中若有臨時醫療、教育或生活支出，不必在市場低點被迫賣出資產。

在操作上，馬哈老師的核心心法是「先守住風險，再尋求成長」。她不把資金重壓在單一市場或單一題材，而是透過股票、基金、防禦型資產與保險等工具分散配置；基金部位也會兼顧成長性與防禦性，讓單一市場、主題型基金負責掌握長線趨勢，債券、平衡型基金與退休專案基金則扮演降低波動的角色。她也會因應市場情勢調整現金水位，例如在地緣政治風險升高時提高現金比重，讓自己有能力在市場修正時低檔加碼，而不是被波動牽著走。



她也強調，積極投資並非不可行，關鍵在於投資人要先想清楚自己「能承受多少波動」。與其追逐短線熱門標的，不如建立一套能長期執行的配置原則，讓投資組合同時具備獲利與防禦能力。

年輕族群更積極 但仍需風險控管

不同年齡層，投資策略自然不同。馬哈老師也以兒子的投資帳戶為例說明，年輕族群因為投資時間長、修正後等待復原的能力較高，配置上可以相對積極，將較高比例放在股票型、科技、AI、機器人或日股等具成長性的市場與主題。不過她提醒，年輕不代表可以只看報酬不看風險，積極配置的前提，是必須先確認自己在市場大跌時不會慌張停扣或砍在低點。



因此，在兒子的投資操作上，馬哈老師反而更重視「陪伴與紀律」。她會保留一定現金部位，讓市場修正時有資金可以加碼，也會每季檢視投資組合，但不會因短期漲跌頻繁調整，只有當某個部位漲太多、比重明顯失衡時，才進行再平衡。她認為，年輕人的優勢是時間，但真正能把時間變成複利成果的關鍵，是選對長期有潛力的標的，並在波動中用紀律持續投資，而不是被情緒牽著進出市場。

而65歲退休後，配置則應以保本與領息為主，將股票降至30%，並配置50%多重資產及20%債券，確保在享受晚年生活的同時，能擁有穩定的現金流與防禦力。專家提醒，適時「換檔」才是長線贏家的不二法門。

此外，林奇芬提出「20倍法則」，作為退休準備的重要參考。也就是退休金至少應為每年生活費的20倍，例如每年支出100萬元，退休金應準備約2000萬元，若投資年化報酬率約5%，即可產生穩定現金流並延長資金使用年限。

紀律投資勝過擇時 低檔加碼克服人性弱點

除了資產配置，投資紀律同樣重要。馬哈老師分享自己透過「低檔智動投」策略，在市場下跌自動加碼，例如設定跌幅5%與10%分批扣款，成功在市場恐慌時累積部位。



她坦言，當市場下跌時，人性往往不敢進場，因此透過機制化投資，能有效克服情緒影響，「後來我很感謝自己透過紀律做這件事，因為人性都有弱點」。



長期投資＋定期定額 打造複利財富

節目最後，三位專家一致認為，投資不只是金融學，更是心理學。短期市場波動難以預測，但長期投資與定期定額，則能透過複利效果穩定累積財富。



隨著政府推動TISA專案與多元基金工具，投資人可透過紀律投入、分散配置與長期持有，逐步建立理想退休藍圖。專家也提醒，選擇安全、透明的基金交易平台，並善用低檔加碼與定期定額機制，才能在不同人生階段穩健累積財富，邁向安心退休目標。



投資路上沒有一步到位的捷徑，但透過人生三階段的理財布局，從年輕累積、壯年分散到退休穩定現金流，慢慢來，反而更快達成財富自由的目標。

*以上為個人看法，非分析意見及推介建議，亦不代表基富通之立場，投資人請自行判斷投資風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。