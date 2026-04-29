報稅冷知識！他提醒夫妻「小心多繳」　點名1類股民：甚至能退稅

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

5月報稅季即將開跑，工程師簡立凱分享報稅冷知識，包括有借券收入、經營社群平台、夫妻合併申報，或是領股利配息的人，若沒仔細核對資料，可能會不小心多繳稅，或是需要補稅；但若善用股利8.5%可抵減稅額，所得稅率5%的小資族，甚至有機會少繳稅或退稅。

簡立凱在粉專「工程師的存股致富之路」表示，5/1快到了，又到了每年申報綜所稅的時候了，屆時可以用電腦或手機報稅。他也分享幾個報稅的冷知識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一點是，股票或ETF借券給別人產生的收入，券商報給國稅局時，是申報「未扣手續費的全額收入」，因此民眾要到信箱找券商寄來的去年借券收入明細，再自行到報稅軟體修改成扣掉手續費後的實質借券收入，「沒做的話你會多繳稅。」

網紅族群注意兩點 小心被國稅局補稅

第二，有在當網紅的人要注意，FB、YouTube給的廣告分潤或內容營利，不是海外收入，而是國內收入，因為創作、上傳都在國內，扣掉創作必要成本費用後，應以「其他收入」自行新增申報。

第三，若網紅從平台獲得單月收入超過5萬元，還要額外繳交1%的營業稅，每2個月申報一次，「近期就有網紅被國稅局補稅。」

夫妻記得核對一事 這類股民可以少繳稅

第四，夫妻申報共有5種計算式，系統雖然會自動帶入最佳式，但他仍提醒，務必仔細核對每一個收入項目，確認是否有誤植狀況，以免因此多繳稅。

最後，股利及配息有8.5%的扣抵稅額，上限8萬元，「所得稅率5%的人，可以少繳點稅，甚至退稅」，還沒布局第三季除權息行情的人，也可以多加利用，明年報稅時就會用到。

★今年報稅三大新制 扣除額調高減輕負擔

事實上，今年報稅申報期間雖於5月1日開跑，因適逢勞動節連假，該局不提供臨櫃報稅服務，民眾可多利用手機報稅與線上版報稅系統，搭配「稅額估算表快速申報流程」，在家進行申報。

北區國稅局表示，今（115）年辦理114年度綜合所得稅結算申報，適用多項新修正的減免規定，減輕民眾負擔有：

一、每人基本生活所需費用調高為新臺幣（下同）213,000元

納稅義務人本人、配偶及申報受扶養親屬基本生活所需費用總額超過全部免稅額與一般扣除額（標準或列舉從高擇一扣除）、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出等特別扣除額合計數（即基本生活費比較項目合計數）的差額部分，得再自申報的綜合所得總額中減除，今年度每人基本生活所需的費用金額較113年度增加3,000元。

二、長期照顧特別扣除額提高為18萬元

(一)個人符合衛生福利部公告須長期照顧的身心失能者，每人每年定額扣除額度由12萬元提高至18萬元，以減輕中低所得家庭照顧身心失能者的負擔。

(二)本項扣除額維持排富規定（包括當年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上、股利按28%稅率分開計稅，或基本所得額超過750萬元者，符合其中1項即不適用)。

(三)為便利民眾報稅需求，國稅局已向相關單位蒐集長期照顧特別扣除額資料，如報稅時查調課稅年度所得及扣除額資料已包含該項扣除額，可逕依查詢的資料申報，免再檢附相關證明文件。

三、 放寬人工生殖醫藥費減除

(一)納稅義務人、配偶或受扶養親屬至衛生福利部人工生殖技術補助方案的特約人工生殖機構進行人工生殖技術療程，如該機構非屬公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所且未經財政部認定其會計紀錄完備正確，惟該療程相關醫療費用經中央或地方主管機關核准補助者，納稅義務人支付醫療費用可列報支付費用年度綜合所得稅之醫藥及生育費列舉扣除額。

(二)民眾應檢附人工生殖機構出具的醫療費用收據正本，及補助核撥的匯款證明或主管機關審核補助通知，並以扣除政府補助及受有保險給付後實際負擔的醫藥及生育費列報。