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房產繼承這樣做更安心！永慶房屋提醒關鍵細節、繼承順位

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房屋舉辦「房產繼承公益講座」獲客戶近滿分回饋。（圖／永慶房產提供，下同）

財經中心／綜合報導

若你以為兒女放棄繼承，孫子女就可以直接繼承公嬤遺產，恐怕就誤會大了！永慶房屋定期舉辦成交客戶專屬「永慶房產繼承公益講座」，手把手教大家保障自己的權益。針對遺產繼承順位，專家提醒，法律上子女主動拋棄繼承，會被視為一開始就沒有繼承權，孫子女不一定能代位繼承遺產，千萬要注意。

永慶房產繼承講座　獲得客戶近滿分讚賞

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永慶房屋契約部資深經理陳俊宏指出，全台在2025年共有逾7.8萬棟房產繼承，已連續4個年頭突破7萬棟。為了協助客戶解答房產繼承的疑惑，以及房產稅率如何節稅等需求，永慶房屋推出「成交客戶專屬服務」，協助消費者安心面對交屋後的每一步，日前舉辦的「永慶房產繼承公益講座」就是服務之一，參加講座的客戶給出平均4.9分（滿分5分）的高度評價，認為講座有實際幫助，客戶讚賞「講師口齒清晰，內容淺顯易懂」、「非常有幫助，建議多辦類似演講」等。

遺產繼承順位、持份怎麼算　親屬關係一次懂

針對房產繼承順位，陳俊宏說明，民法規定繼承人分為「當然繼承人」與「法定繼承人」，且遵循「前順位存在時，後順位不得繼承」原則。其中，配偶是當然繼承人，不受順位限制，與各順位繼承人共同繼承；法定繼承人順位則以直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母依序繼承，要注意的是，許多人想要將父母的遺產跳過自己讓子女繼承，卻可能因不熟民法規定而損失權益。

狀況一：民眾誤會拋棄繼承有代位繼承的效果，於是辦理拋棄繼承，結果自己的小孩不但沒分到遺產，自己的應繼分也送給兄弟姊妹。因為繼承順位以親等近者優先，只有兄弟姊妹都拋棄繼承時，孫子女這輩親等較遠的直系血親卑親屬才有繼承權。

狀況二：兄弟姊妹之間講好全部拋棄繼承，遺產全部讓孫子女輩繼承；此時遺產分配不再是按照「兄弟姊妹人數」平均，而是改為「孫子女人數」平均，可能與原本預期產生差異。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲民眾讚賞永慶房產講座「講師口齒清晰，內容淺顯易懂」、「非常有幫助，應該多舉辦」。

專家指出，由於孫子女只有在特定情況下才能代位繼承父母的遺產份額，包含父母先於被繼承人死亡，例如阿公過世前爸爸已經去世，孫子此時可以代位繼承爸爸應得的份額；以及父母因為重大不孝或其他法定事由喪失繼承權時，孫子女可以代位繼承。此外，伯叔、舅姨等父執輩沒有法定繼承權，女婿、公婆、媳婦、岳父母之間屬於「姻親」，在法律上也不具備相互繼承的資格。

永慶成交客戶專屬服務　讓服務面面俱到

陳俊宏提醒，很多人在繼承不動產時，因為不清楚繼承順位或持分怎麼算，原本應該傳承情感的房子，反而成為家人爭吵的原因。再加上稅務法規常常更新，如果沒有專業協助，一般家庭很難抓到重點。因此永慶房屋針對房產交易完成後的稅務建議、居家需求等，提供「成交客戶專屬服務」，共有房屋新上市情報、房市動態快訊、個人化買賣服務、居家修繕廠商合作、專屬節慶賀卡、專屬活動、在地活動訊息以及專屬服務人員等8大類型服務，協助大家守護房產權益、解決難題。

若想了解永慶成交客戶的專屬活動與服務資訊，加入「永慶AI特助」LINE官方帳號，並完成「成交客戶專區」的手機號碼驗證，即可啟用！未來永慶房屋也會持續舉辦「永慶房產繼承公益講座」，聚焦房產「法令資訊」、「稅務諮詢」與「節稅規劃」等實用型的房產服務，針對客戶的需求、提供客製化的專業與誠實服務。如果是有購售屋需求的消費者，永慶房屋在雙北市的直營店也提供免費詢問。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房屋「成交客戶專屬服務」含稅務知識與提醒、房市新聞與行情、專屬活動資訊等。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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