台股4萬點關前震盪　 法人解析後市「2變數」

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股頻創歷史新高一度突破4萬點，市場投資熱度持續升溫，主動國泰動能高息（00400A）基金經理人梁恩溢強調，目前市場呈現的是結構健康的「輪漲格局」，5月將進入報稅與繳稅季，台股盤勢不排除出現階段性整理，後續觀察重點仍將回歸美國聯準會（Fed）政策動向，包括新任主席沃許（Kevin Warsh）預計於年中上任後的政策立場；此外，7月下旬即將登場的第二季財報季亦是下一個關鍵點，目前市場對企業獲利的期待值相當高，績優股必須繳出「好上加好」的成績單，股價才有續航力。

台股近期最受市場矚目的話題，莫過於金管會於4月24日所公布的重大政策，放寬國內股票型基金及主動式ETF投資單一個股的持股上限，由原先的10%調升至25%，政策出爐後，護國神山台積電應聲走揚，帶動台股一舉攻上4萬點的歷史新高，回顧本波漲勢，台股自35000點快速推升至40000點，僅耗時短短18天，漲勢之快，令投資人措手不及。

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梁恩溢觀察，從年初以來的整體盤勢觀察，中小型股表現其實相當活潑，整體動能並不亞於大型權值股，目前市場呈現的是結構健康的「輪漲格局」，投資人無須因短期資金移動而過度恐慌，深耕 AI 等長線成長賽道且具備核心競爭力的企業，在資金輪動回流後，股價有望重啟升勢；先前，受中東局勢等外部因素干擾，籌碼在劇烈震盪中完成洗盤；隨地緣政治隱憂緩解，市場反彈力道強勁且反應迅速。

由於5月將進入報稅與繳稅季，梁恩溢認為，台股盤勢不排除出現階段性整理，後續觀察重點仍將回歸美國聯準會（Fed）政策動向，包括新任主席沃許（Kevin Warsh）預計於年中上任後的政策立場，將牽動未來利率路徑走向。此外，7月下旬即將登場的第二季財報季亦是下一個關鍵節點，目前市場對企業獲利的期待已相當高，績優股須繳出「好上加好」的成績，才能延續股價漲勢；若僅止於「符合預期」而未能提供更具驚喜的展望，股價短線可能出現回調。不過，一旦盤勢出現修正，憑藉企業基本面的強韌度，反彈速度預期仍將相當迅速，整體多頭趨勢並未動搖，因此反而可視為布局時機。

00400A為國泰投信推出的首檔台股主動式ETF，4月9日掛牌以來，結合動能與高息股策略的雙重篩選機制，規模持續成長，到昨（28）日為止規模來到187億元，不到一個月規模成長幅度達128.99%，而今（29）日收盤價為12.71元，投資門檻親民，並採月配息機制。

