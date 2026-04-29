Visa、MaiCoin簽署MOU　推動數位資產產業接軌國際支付

▲Visa、MaiCoin啟動策略合作，由左至右為Visa大中華區總裁張文翊、MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉。（圖／Visa提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球領先的數位支付公司Visa宣佈，與台灣數位資產領導品牌MaiCoin 集團簽署合作備忘錄（MOU），透過Visa全球基礎設施與MaiCoin集團在地量能，正式展開策略合作，雙方將共同推動數位資產產業接軌國際支付規範，為台灣數位金融發展樹立關鍵里程碑。

台灣Visa大中華區總裁張文翊表示：「Visa 長期引領數位資產整合至全球支付基礎設施，透過穩定幣連結卡計畫，於超過50個 國家和地區推動逾130項合作，同時涵蓋約90%的鏈上銀行卡交易量，持續實踐推動數位資產走入日常支付的願景，讓持有穩定幣錢包的消費者與企業，在全球超過1.75億個Visa 商戶據點，享有安全且便捷的穩定幣支付體驗。」

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MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉表示：「隨著《虛擬資產服務法》專法有望於今（2026）年完成立法，台灣數位資產產業正邁入關鍵發展階段。MaiCoin 集團作為台灣領先的數位資產服務業者，著眼Visa具備成熟的數位資產支付清算技術及全球支付網路，深受全球企業、商戶與消費者信任，期待雙方攜手合作，在合規框架下共同探索個人及企業接軌全球支付網路的多元應用，同時加速完善台灣數位資產支付體系，推動虛擬資產走入大眾日常。」

作為連結傳統金融體系與數位資產生態的重要橋樑，Visa透過多項關鍵佈局持續強化在數位資產領域的基礎能力，成為全球首批支援USDC結算的支付網路之一，自2020年以來已促成逾1400億美元 的加密貨幣與穩定幣相關交易，亦持續擴展多幣別與多鏈布局，支援包括 USDC、EURC、USDG 與 PYUSD 等穩定幣，並串聯 Ethereum、Solana、Stellar 與 Avalanche 等區塊鏈網路，進一步強化其於全球資金流動體系中的領導地位。

Visa 持續深化穩定幣的支付應用，優化結算機制並擴展至更多合作夥伴與區塊鏈網路，同時透過 Visa Tokenized Asset Platform（VTAP）推動可程式化金融發展，完善法幣與數位資產間的轉換機制，促進資金無縫流動，推動全球金融基礎設施邁向更即時、開放與互聯的方向。

在《虛擬資產服務法》即將完成立法之際，MaiCoin集團攜手Visa展開合作，未來將聚焦於提升資金流動透明度與效率，並強化支付與清算體系之穩定性與可信度，為台灣數位資產於跨境貿易、日常支付等應用場景奠定關鍵基礎。

