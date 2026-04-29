單身戶長看過來！5月報稅房貸利息可抵最高30萬

▲針對單身戶長申報「自用住宅購屋借款利息」列舉扣除額，永慶房屋以新青安方案試算，每年可多省數千元。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

根據內政部統計，全台未婚戶長逾170萬人，5月報稅季即將到來，對於獨自打拚的單身「房貸族」而言，如何精打細算省下稅金是年度大事。永慶房屋提醒，若善用「自用住宅購屋借款利息」列舉扣除額，每年最高可享有 30 萬元的所得額減免，是減輕稅務負擔的一大優惠。

標準與列舉怎麼選？數據報你知

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現行所得稅法規定，年度所得申報可在「標準扣除額」與「列舉扣除額」中擇優使用，應該怎麼選？永慶房屋契約部資深經理陳俊宏說明，2026年報稅的標準扣除額已調升為單身者13.6萬、夫妻27.2萬元；由於列舉扣除額包含捐贈、人身保險、醫藥費、自用住宅購屋借款利息或災害損失等項目總和，對於單身房貸族來說，只要當年房貸利息支出扣除當年儲蓄利息所得，與其他列舉項目加總超過 13.6 萬元，選擇列舉扣除就會比標準扣除更划算。

新青安族群試算：每年多省數千元

專家指出，「自用住宅購屋借款利息」最高可扣除30萬所得減免，計算方式為「當年度房貸利息支出－當年度儲蓄利息所得」。以新青安貸款1000萬元、補貼後利率1.775%、30年無寬限期試算，首年還款利息約17.5萬至18萬元，金額已高於單身者的標準扣除額。若無其他儲蓄利息所得，且假設適用所得稅率為5%，就能比標準扣除省下逾2千元稅金。不過想申請「自用住宅購屋借款利息」還要滿足以下條件：

1、需設籍並自住：房屋需登記在本人、配偶或受扶養親屬名下，以及登記戶籍；同時房屋用途須為住家用，不能出租、供營業或執行業務使用。

2、限金融機構貸款：必須是向銀行、信用合作社等金融機構申貸的「購置自用住宅」利息才可扣除。若是私人間借貸（如向親友借錢）產生的利息無法扣除。

3、一戶一棟為限：每一申報戶僅能申報一棟房產，且扣除上限為30萬元。如果夫妻各有一間房，只能挑利息較高的那一間來報；且要利息加上其他支出超過 26.2 萬才划算。

▲永慶房屋契約部陳俊宏資深經理提醒，每年最高可享有30萬元的「自用住宅購屋借款利息」所得額減免。

專家提醒：增貸與租金支出需精算

還有不少房貸族會利用房屋增貸進行投資或理財，陳俊宏特別提醒，這類「增貸部分」產生的利息不屬於購屋借款，依法無法列入扣除額；若貸款科目為「修繕貸款」或「消費性貸款」，除非能提出具體的購屋借款證明，否則容易被國稅局剔除。此外，如果申報年度為「先租屋後買房」，由於租金支出已改為特別扣除額，不僅有18萬元上限、還能合併標準或列舉扣除額計算，惟不能與「自用住宅購屋借款利息」申報期間重疊，對於剛買房的單身族務必先試算最優惠方案，才能確保節稅成效最大化。

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