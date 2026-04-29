台股3檔飆股「抓去關」新名單 美達科延長處置到5／14

櫃買中心今（29）日公告新增3檔「抓去關」，處置期自明（30）日起至5月14日止，其中測試儀器廠美達科技（6735）處置期原到5月11日為止，延長刑期至5月14日，同時改為20分鐘撮合一次。

外資連3賣！累計砍台積電5.6萬張 賣超台股481億元

OpenAI傳出營收未能達成內部目標，再度引發AI泡沫化疑慮，台股今（29）日呈現漲多拉回格局，下跌以39303.5點作收，而外資賣超481.47億元，連續三天賣超，而權王台積電（2330）再度調節1萬5782張，居單日賣超第六大個股，連續三天合計出脫5.6萬張。

46萬股東注意！第一金宣布配息1.3元 股息殖利率約4.55％

擁有超過46.1萬名股東第一金（2892）於今（29）日公布今年股利，決議每股配發1.3元現金股息，係為2003年金控成立以來，首度未搭配股票股利進行股利發放，以今（29）日28.55元收盤價計算，潛在股息殖利率約4.55%。

光寶科Q1獲利創五年同期高 啟動逾10億美元全球擴產

光寶科技（2301）今日舉行法說會並公布2026年第一季營運成果。第一季合併營收達434億元，年增19%，其中，雲端相關業務年成長超過七成。受惠於AI 基礎建設需求強勁，全球產能持續擴充，高價值事業比重提升，以及供應鏈緊密協作綜效，第一季營業毛利率達21.7%、營業利益率9.4%，稅後淨利NT$37.8 億元，每股盈餘1.66，年增10%，創近五年同期新高。董事會今日甫通過美國投資案9.19億美元、越南增資1.49億美元等議案，加速全球布局、擴充產能。

AI帶動先進封測爆發 日月光Q1獲利年增87%、EPS創同期新高

封測大廠日月光投控（3711）今日召開法說會並公布第一季財報，受惠AI與高效能運算需求推升先進封測業務，加上EMS獲利結構優化，首季營運呈現淡季不淡。單季稅後純益達141.48億元，季減4%、年增87%，每股純益（EPS）3.24元，改寫同期新高。

台股4萬點關前震盪 法人解析後市「2變數」

台股頻創歷史新高一度突破4萬點，市場投資熱度持續升溫，主動國泰動能高息（00400A）基金經理人梁恩溢強調，目前市場呈現的是結構健康的「輪漲格局」，5月將進入報稅與繳稅季，台股盤勢不排除出現階段性整理，後續觀察重點仍將回歸美國聯準會（Fed）政策動向，包括新任主席沃許（Kevin Warsh）預計於年中上任後的政策立場；此外，7月下旬即將登場的第二季財報季亦是下一個關鍵點，目前市場對企業獲利的期待值相當高，績優股必須繳出「好上加好」的成績單，股價才有續航力。

5／1勞動節上班薪水翻倍！ 出勤規定一次看

5月1日勞動節將至，上班族最關心的就是「有沒有領到雙薪」。勞動部提醒，勞動節為國定假日，依法應放假且工資照給；若勞工同意出勤，雇主須加倍發給薪資。

起薪34K！中鋼今年徵224人 即日起報名

為因應產線及退休人力需求，中鋼今年委託國立高雄科技大學辦理新進人員公開甄試，預計招募224名新進人員，包括機械師級19名、電機師級6名、機械員級156名及電機員級43名，報名期間自今（29）日上午9時起至5月13日下午5時止，一般員工月薪3.4萬起、師級4.56萬元起。

25檔台股高息ETF今年來平均漲幅14.95％ 科技高息型表現最亮眼

去年被投資人嚴格檢視績效表現台股高息ETF，今年來表現相對穩健出色，統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均14.95%，其中群益半導體收益(00927)上漲46.71%漲幅居冠，唯一超越大盤漲幅36.45%，復華台灣科技優息（ 00929）、群益科技高息成長（00946）、兆豐電子高息等權（00943）等三檔，今年以來含息報酬也有2成以上。

記憶體兩樣情！旺宏爆25萬張大量刷新高 威剛、十銓法說後走跌

繼旺宏（2337）之後，威剛（3280）於昨（28）日公布第一季財報，單季每股稅後盈餘EPS達30元，今（29）日市場反映平淡，股價開低走低，在484元盤下震盪整理，十銓（4967）也同步走跌，旺宏（2337）連四紅，股價刷171.5元新高價位，到11點左右成交量突破25萬張，居上市成交量第一大個股。