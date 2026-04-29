外資連3賣！累計砍台積電5.6萬張　賣超台股481億元

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
OpenAI傳出營收未能達成內部目標，再度引發AI泡沫化疑慮，台股今（29）日呈現漲多拉回格局，下跌以39303.5點作收，而外資賣超481.47億元，連續三天賣超，而權王台積電（2330）再度調節1萬5782張，居單日賣超第六大個股，連續三天合計出脫5.6萬張。
台股攻抵4萬點大關，進入高檔整理階段，今天開低走低，雖然盤中一度試圖翻紅，惟終場依然下跌218.23點或跌幅0.55%，以39303.5點作收，成交量降至8766億元。
根據證交所統計資料顯示，外資賣超481.47億元，連續三天在賣方，合計調節金額1386億元；投信買超22.32億元；自營商賣超15.99億元，自行買賣部分賣超17.33億元，避險方面買超1.34億元；今日三大法人合計賣超475.14億元。
今日外資賣超十名個股、張數，依序群創（3481）3萬4795張、台玻（1802）2萬9430張、友達（2409）2萬7888張、聯電（2303）2萬6350張、中鋼（2002）2萬1911張、台積電（2330）1萬5782張、力成（6239）1萬5201張、台新新光金（2887）1萬2129張、瑞軒（2489）8321張、力積電（6770）7411張。
旺宏（2337）公布第一季財報，令市場滿意，外資今日大買5萬98張，居單日買超第一名個股，買超前十名排行榜有四檔金融股進榜，分別第二、三名國泰金（2882）4萬2577張、凱基金（2883）3萬3071張，第七名富邦金（2881）1萬820張，以及第十名台企銀（2834）5428張。
買超四～六名個股、張數分別南亞（1303）1萬9377張、台化（1326）1萬7727張、大成鋼（2027）1萬5636張；買超第八、九名為長興（1717）7678張、興富發（2542）5659張。
讀者迴響