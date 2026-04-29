台股3檔飆股「抓去關」新名單　美達科延長處置到5／14





▲圖由左至右為美達科技工程副總江敏華、董事長陳林杰、發言人王羿人。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

櫃買中心今（29）日公告新增3檔「抓去關」，處置期自明（30）日起至5月14日止，其中測試儀器廠美達科技（6735）處置期原到5月11日為止，延長刑期至5月14日，同時改為20分鐘撮合一次。

美達因同時卡位CoWoS封裝檢測、CPO光通訊與衛星訊號3大題材，近期價走揚，提前公告3月自結營收4386.3萬元，年增率299.59%；稅前盈餘2041.9萬元，年增率2507.79%；稅後純益1812.7萬元，年增率高達3991.87%；EPS為0.39元，年增率亦達3800%。

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3檔處置股限速措施清單：

淳紳（4529）：10分鐘撮合一次

原因：今日收盤價為5.7元，但最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達44.29%

科嶠（4542）：5分鐘撮合一次

原因：最近90個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達233.78%；當日本益比為153.13、股價淨值比為9.38且為其所屬產業類別股價淨值比之2.3倍、當日週轉率達7.27%

美達科技（6735）：20分鐘撮合一次

原因：原處置到5月11日，延長處置至5月14日，最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達39.01%