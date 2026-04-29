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伊朗缺乏明確官方溝通管道　台塑海運是否能協助溝通待了解

▲台塑海運本月20日傳出有一艘超大型原油輪(VLCC)通過荷莫茲海峽。（圖／取自台塑海運官網）

▲台塑海運本月20日傳出有一艘超大型原油輪(VLCC)通過荷莫茲海峽。（圖／取自台塑海運官網）

記者張佩芬／台北報導

對於陽明海運董事長蔡豐明在台北市輪船公會會員大會上提案，希望政府與伊朗協商我國商船通行荷莫茲海峽問題，航港局局長葉協隆表示，目前伊朗似乎沒有明確的官方溝通管道，該局將與外交部做討論，至於台塑海運是否有購買伊朗原油，並與伊朗建立有溝通管道，還需要進一步了解。

今日下午台北市輪船公會會員大會上，談到荷莫茲海峽，就有業者問台塑海運是否有代表與會，還指出台塑石化似乎有向伊朗購油，政府或許可以透過台塑石化與伊朗方面做協商。

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台塑海運本月20日傳出有一艘超大型原油輪(VLCC)「君善輪」已通過荷莫茲海峽，航往目的地麥寮港，船上載有兩百萬桶沙烏地生產的原油。

在保險方面，保賠業者指出，目前各船東互保協會對困在波斯灣內的商船都未加高船東責任險保費，但是承保船體險的保險業就有要求要投保兵險。

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，目前船體兵險保費約0.5%左右，但如果要通行荷莫茲海峽，保費要2%到3%，一張保單效期約7天，如未發生事故，可根據退費條款退回五成上下保費，價值1億美元船隻，保費高達200到300萬美元。

關鍵字： 伊朗缺乏官方溝通管道台塑海運是否能協助

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