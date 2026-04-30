北屯14期回溫！　買方市場鬆動「換屋族回來了」

▲14期近期討論度升高，與「漢神洲際百貨」開幕有正相關。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯14期重劃區在歷經房市急凍後，近期出現回溫跡象。永慶不動產14期山西昌平加盟店店東劉晉豪觀察，市場已從「全面觀望」逐步轉向「信心修復」，在政策鬆綁、遞延買盤回流與資金轉向三大利多支撐下，交易量開始回升，且過去幾乎消失的換屋族，今年也明顯回籠。

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劉晉豪指出：「去年受到房貸緊縮影響，尤其第二戶貸款成數限縮，讓不少購屋族轉為觀望，整體市場只剩首購撐盤，但首購也不敢進場，成交量自然萎縮。」不過進入2026年後，隨政策逐步調整，加上「等太久」的自住客開始出手，過年後市場出現第一波回溫。

14期的討論度升高，與「漢神洲際百貨」開幕有關，帶動區域人潮與話題。劉晉豪觀察，目前以外縣市詢問度提升最為明顯，「雖然不是現在才有的建設，但開幕確實對信心面有加分效果。」





▲14期因整體開發尚未完全到位，供給量仍有限，主力產品多為中高總價住宅。（圖／資料照）

劉晉豪進一步分析，這波回溫主要來自三大動能。首先是政策面鬆動帶來信心修復，其次是去年累積的自住需求延後釋放，第三則是資金面轉向，市場預期，若股市出現修正，過去在股市獲利的資金，將有機會轉進不動產，成為下一波支撐力道。

價格表現方面，目前14期新成屋市場仍以「平盤」為主，約落在正負5%內震盪。部分早期購入屋主若欲出售，多半需以接近平轉或小幅讓利才有機會成交。劉晉豪透露：「現在開價過高基本上賣不動，市場已經很明顯轉為買方市場。」

以產品來看，14期因整體開發尚未完全到位，供給量仍有限，主力產品多為中高總價住宅。三房平車總價普遍落在1700萬至2000萬元區間，若屋齡較新或具品牌建商背景，價格仍具一定支撐力。

▲永慶不動產14期山西昌平加盟店店東劉晉豪觀察，市場已從「全面觀望」逐步轉向「信心修復」，交易量開始回升。（圖／資料照）

相較之下，首購族則多往11期或舊市區移動。劉晉豪表示，目前市場主力成交帶仍落在總價1500萬至2000萬元區間，「若預算在1500萬元內，多半需退而求其次往10期、北屯廍子或太平區找尋物件。」

在長期發展上，劉晉豪相對其他地區仍看好14期。主要原因在：「14期緊鄰11期成熟商圈，並串聯洲際棒球場與未來大型娛樂設施，加上周邊機能逐步到位，具備新興高品質住宅區的發展條件。」

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