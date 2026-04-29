張衍義：地緣政治外　海運業面臨綠色航運、智慧航運與數位化轉型

▲台北市輪船公會理事長張衍義談海運價面臨的兩個轉型。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市輪船公會理事長暨長榮海運董事長張衍義今(29)日在公會會員大會上指出，去年海運界經歷了地緣政治局勢的波動，紅海危機造成的航線調度考驗，以及全球供應鍵重組的壓力，國內航運業展現了極強的韌性與應變能力，不僅維持了全球物流的穩定,更在變局中鞏固了關鍵地位，展望未來，還面臨綠色航運、智慧航運與數位化轉型。

他指出，航運業正站在一個轉型的十字路口，業界面臨的不僅是運力的競爭，更是技術與永續的競賽，且正在經歷兩項轉變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在綠色航運轉型方面，隨著國際海事組織(IMO)的淨零框架(NZF)與歐盟EUETS等環境法規的推行，脫碳已不再是選項，目前正在召開的雖然主要石油生產國反對，而是生存的必要條件，目前IMO正在倫敦召開的海洋環境保護委員會(MEPC)第84屆會議(MEPC 84)對淨零框架是否能做成決議還不知，但不管結論為何，公會未來將持續作為產官學界與民間的溝通橋樑，協助會員公司接軌國際規範，共同探索替代燃料與節能設備的最新應用。

在智慧航運與數位化方面，AI技術的興起與數位轉型正在改變經營模式。從港口營運自動化到航線優化的大數據分析，都讓業界必須加速擁抱科技，提升營運效率與安全性。

本屆理事會承先啟後的重要一年，公會將繼續關注政府的貿易政策，關稅法規以及港埠發展計書，確保公會會員在多變的環境中，能擁有最健全的經營環境。

對於美國、沙烏地與俄羅斯產油大國反對淨零碳排，張衍義未表示意見，但談到沒有太大表態，支持框架也尊重延遲的中國，他則指出中國目前綠色能源一年產量有50萬噸，未來可到5000萬噸，將是新能源的主導國。