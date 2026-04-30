巴拿馬運河通行拍賣費創400萬美元天價　主因搶運原油與化學品

▲巴拿馬運河通行拍賣費創400萬美元天價。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張佩芬／綜合報導

巴拿馬運河今年沒有乾旱問題，通行拍賣費卻從美伊戰爭爆發前的13.5萬至14萬美元區間，跳升到最高400萬美元的天價，散裝船運市場高階指出，會出現這種狀況，主要是因美伊戰爭拖延，各國都在囤積原物料，進行搶運。

海運業者指出，貨櫃船運因為走的是定期航線，都是長期預約通行時間，而散裝船、油輪、化學品船與LNG船等都是不定期航線，無法做長期預約，巴拿馬運河管理局(ACP)財務長維克多維亞爾指出，外界誤會「購買拍賣時段即可在最後一刻插隊通行」 ，事實上拍賣出讓的全部是當日已納入通行計劃的預留或取消時段，沒有任何船舶因此獲得額外的優先通行權。

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巴拿馬運河每日固定預留3個拍賣時段以滿足 LPG、LNG等需要緊急通航的船舶需求，加上使用者取消的預訂時段，每日實際可拍賣的通行時段通常在3至5個之間。「這一調整是為了通過拍賣系統確保優先順序和定價的透明度與公平性，而非採用固定順序或先到先得的方式。 我們不決定誰通過運河以及以什麼價格通過，市場決定，拍賣完全是需求驅動的」。

受美國能源出口激增帶動，巴拿馬運河拍賣時段價格近期持續攀升。 數據顯示，戰前拍賣時段價格僅在13.5萬至14萬美元區間，今年3至4月已上漲至約38.5萬美元，而近期一次新巴拿馬船型的拍賣達到了400萬美元的天價，上一次出現這個價格是2023年11月巴拿馬運河嚴重乾旱期間。

實際上巴拿馬運河的通航能力正顯著提升，近期充沛的降雨和船隊調配優化，運河運力較之前提高15%，目前日均通行量達到40至41艘，不僅遠超年初預期的32艘，也高於美伊戰爭前的34艘日均水準。

自2月28日起，化學品船和油輪的過境量開始出現激增，巴拿馬型航道日均油輪通行量已從戰前的7艘增至12艘。LNG船的增長最為快迅，從每月僅5艘的低基數激增至目前約15艘；LPG和散裝船運輸增長，集裝箱船通行量則保持相對穩定。

巴拿馬運河管理局在2024年發生乾旱事件後，廢除了傳統的先到先得制度，全面推行提前預訂體系，包括長期時段分配系統(LoTSA)、LNG 船舶專用預訂系統，輔以臨時預訂和拍賣機制。

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)今年元月2日開盤指數是1882點，昨(29)晚已經來到2670點，漲幅達41.87%，近一個月漲幅約31%，近年漲幅則高達90.81%