Google第一季財報優於預期　盤後漲約6％

▲Google母公司Alphabet。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）週三交出亮眼成績單，受惠於雲端業務與AI需求強勁，第一季營收突破1099億美元，年增20%創下兩年多來最快增速，財報優於預期也激勵Alphabet(GOOGL）盤後漲約6％。

這份財報顯示Alphabet獲利能力驚人，淨利達625.7億美元，年增率高達81%。每股盈餘5.11美元遠超預期，帶動股價在盤後大漲6%，顯示市場對其AI布局極具信心。

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雲端業務AI解決方案成關鍵

Google Cloud表現最讓市場驚艷，營收達200.2億美元，年增率衝上63%。背後動能來自企業端對AI基礎設施的需求，目前累積訂單已高達4600億美元。

▲Google公司。（圖／路透）

皮查伊強調Gemini Enterprise付費月活用戶季增40%，顯示企業導入生成式AI速度加快。廣告業務仍貢獻772.5億美元，其中YouTube廣告雖然略低於預期，但整體表現依舊穩健。

自駕車與市場前景表現強勁

在Other Bets部門中，自駕車公司「Waymo」雖然營收略降，但全自動駕駛行程每週已破50萬次。目前該公司完成160億美元融資，估值達1260億美元，正加速全美布局。

Alphabet本月股價已大漲21%，表現優於科技七巨頭。雖然美國總統川普上任後的地緣政治與油價波動可能推升成本，但資金持續湧入大型科技股，顯示其在AI競賽中仍具優勢地位。