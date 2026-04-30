ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

SpaceX IPO曝光！馬斯克擁「超級決策權」　只有他自己能開除自己

▲▼特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

太空探索公司SpaceX在最新披露的IPO文件中，展現了極度集中的權力架構，創辦人馬斯克（Elon Musk）將握有實質決定權，甚至連執行長與董事長的去留，都只能由其本人拍板定案。

這項治理設計建立在雙重股權架構上，馬斯克掌控的B類股份具備每股10票的超級表決權。這代表只要他持續持有一定比例股份，就能左右董事會成員的選任，並持續主導這家太空巨頭的所有重大決策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超級股權設計確保經營主導權
根據《路透社》報導，哈佛法學院教授貝布丘克（Lucian Bebchuk）指出，這種將去留直接與持股權力掛鉤的設計相當罕見。一般科技公司即便有雙重股權，董事會通常仍保有形式上的任免權，但SpaceX的架構幾乎排除外部制衡。

▲▼特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

文件也對投資人發出提醒，表示此架構會限制一般股東對決策的影響力。未來公開市場投資人持有的A類股份，在投票權上遠不及馬斯克與內部人士，這讓「公司名」在上市後依然維持馬斯克式的個人風格。

註冊地遷往德州規避法律風險
SpaceX已經將公司註冊地遷至德州，這與先前特斯拉遷離德拉瓦州的策略如出一轍。主要是為了避免類似過去560億美元薪酬方案遭法院否決的爭議再次發生，藉此獲取更有利的法律環境。

分析指出，這種權力集中程度遠超一般科技公司，甚至比特斯拉更進一步。馬斯克在上市後將維持絕對控制，雖然能確保其太空願景不被短期利益干擾，但公司治理的透明度與股東權益也引發市場熱議。

關鍵字： 馬斯克

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【好奇柴柴】柴犬圍觀同學玩戰鬥陀螺 超認真盯著看好入迷

推薦閱讀

台股3檔飆股「抓去關」新名單　美達科延長處置到5／14

台股3檔飆股「抓去關」新名單　美達科延長處置到5／14

櫃買中心今（29）日公告新增3檔「抓去關」，處置期自明（30）日起至5月14日止，其中測試儀器廠美達科技（6735）處置期原到5月11日為止，延長刑期至5月14日，同時改為20分鐘撮合一次。

2026-04-29 18:17
外資連3賣！累計砍台積電5.6萬張　賣超台股481億元

外資連3賣！累計砍台積電5.6萬張　賣超台股481億元

OpenAI傳出營收未能達成內部目標，再度引發AI泡沫化疑慮，台股今（29）日呈現漲多拉回格局，下跌以39303.5點作收，而外資賣超481.47億元，連續三天賣超，而權王台積電（2330）再度調節1萬5782張，居單日賣超第六大個股，連續三天合計出脫5.6萬張。

2026-04-29 17:28
46萬股東注意！第一金宣布配息1.3元　股息殖利率約4.55％

46萬股東注意！第一金宣布配息1.3元　股息殖利率約4.55％

擁有超過46.1萬名股東第一金（2892）於今（29）日公布今年股利，決議每股配發1.3元現金股息，係為2003年金控成立以來，首度未搭配股票股利進行股利發放，以今（29）日28.55元收盤價計算，潛在股息殖利率約4.55%。

2026-04-29 18:00
光寶科Q1獲利創五年同期高　啟動逾10億美元全球擴產

光寶科Q1獲利創五年同期高　啟動逾10億美元全球擴產

光寶科技（2301）今日舉行法說會並公布2026年第一季營運成果。第一季合併營收達434億元，年增19%，其中，雲端相關業務年成長超過七成。受惠於AI 基礎建設需求強勁，全球產能持續擴充，高價值事業比重提升，以及供應鏈緊密協作綜效，第一季營業毛利率達21.7%、營業利益率9.4%，稅後淨利NT$37.8 億元，每股盈餘1.66，年增10%，創近五年同期新高。董事會今日甫通過美國投資案9.19億美元、越南增資1.49億美元等議案，加速全球布局、擴充產能。

2026-04-29 17:54
AI帶動先進封測爆發　日月光Q1獲利年增87%、EPS創同期新高

AI帶動先進封測爆發　日月光Q1獲利年增87%、EPS創同期新高

封測大廠日月光投控（3711）今日召開法說會並公布第一季財報，受惠AI與高效能運算需求推升先進封測業務，加上EMS獲利結構優化，首季營運呈現淡季不淡。單季稅後純益達141.48億元，季減4%、年增87%，每股純益（EPS）3.24元，改寫同期新高。

2026-04-29 17:45
台股4萬點關前震盪　 法人解析後市「2變數」

台股4萬點關前震盪　 法人解析後市「2變數」

台股頻創歷史新高一度突破4萬點，市場投資熱度持續升溫，主動國泰動能高息（00400A）基金經理人梁恩溢強調，目前市場呈現的是結構健康的「輪漲格局」，5月將進入報稅與繳稅季，台股盤勢不排除出現階段性整理，後續觀察重點仍將回歸美國聯準會（Fed）政策動向，包括新任主席沃許（Kevin Warsh）預計於年中上任後的政策立場；此外，7月下旬即將登場的第二季財報季亦是下一個關鍵點，目前市場對企業獲利的期待值相當高，績優股必須繳出「好上加好」的成績單，股價才有續航力。

2026-04-29 15:31
5／1勞動節上班薪水翻倍！　出勤規定一次看

5／1勞動節上班薪水翻倍！　出勤規定一次看

5月1日勞動節將至，上班族最關心的就是「有沒有領到雙薪」。勞動部提醒，勞動節為國定假日，依法應放假且工資照給；若勞工同意出勤，雇主須加倍發給薪資。

2026-04-29 14:46
起薪34K！中鋼今年徵224人　即日起報名

起薪34K！中鋼今年徵224人　即日起報名

為因應產線及退休人力需求，中鋼今年委託國立高雄科技大學辦理新進人員公開甄試，預計招募224名新進人員，包括機械師級19名、電機師級6名、機械員級156名及電機員級43名，報名期間自今（29）日上午9時起至5月13日下午5時止，一般員工月薪3.4萬起、師級4.56萬元起。

2026-04-29 14:10
25檔台股高息ETF今年來平均漲幅14.95％　科技高息型表現最亮眼

25檔台股高息ETF今年來平均漲幅14.95％　科技高息型表現最亮眼

去年被投資人嚴格檢視績效表現台股高息ETF，今年來表現相對穩健出色，統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均14.95%，其中群益半導體收益(00927)上漲46.71%漲幅居冠，唯一超越大盤漲幅36.45%，復華台灣科技優息（ 00929）、群益科技高息成長（00946）、兆豐電子高息等權（00943）等三檔，今年以來含息報酬也有2成以上。

2026-04-29 12:13
記憶體兩樣情！旺宏爆25萬張大量刷新高　威剛、十銓法說後走跌

記憶體兩樣情！旺宏爆25萬張大量刷新高　威剛、十銓法說後走跌

繼旺宏（2337）之後，威剛（3280）於昨（28）日公布第一季財報，單季每股稅後盈餘EPS達30元，今（29）日市場反映平淡，股價開低走低，在484元盤下震盪整理，十銓（4967）也同步走跌，旺宏（2337）連四紅，股價刷171.5元新高價位，到11點左右成交量突破25萬張，居上市成交量第一大個股。

2026-04-29 11:23

讀者迴響

熱門新聞

不敗教主揭「ETF最新配法」

報稅冷知識！他點名1類股民：甚至能退稅

聯茂老闆出身「瑞芳礦工子」　貴人提拔成千億大老闆

起薪34K！中鋼今年徵224人　即日起報名

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

台股3檔飆股「抓去關」新名單　美達科延長處置到5／14

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

基金醫生：00929績效制霸高息ETF

謝金河：市場正尋找好又安全的標的

月薪4萬起步「每月丟1萬買0050」5年後成果曝

張衍義：地緣政治外　海運業面臨綠色航運、智慧航運與數位化轉型

日圓跌回56年前！　專家列2主因「台灣也有中」

萬金＋千金聯手出擊　鎖定台股4萬點

25檔台股高息ETF今年來平均漲幅14.95％　科技高息型表現最亮眼

台股4萬點關前震盪　 法人解析後市「2變數」

台積電1000元以下進場「一票神人還抱著」

記憶體兩樣情！旺宏爆25萬張大量刷新高　威剛、十銓法說後走跌

蔡豐明：海運業擬籲請政府出面與伊朗協商通行問題　以符保險業要求

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366