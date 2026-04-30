SpaceX IPO曝光！馬斯克擁「超級決策權」　只有他自己能開除自己

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

太空探索公司SpaceX在最新披露的IPO文件中，展現了極度集中的權力架構，創辦人馬斯克（Elon Musk）將握有實質決定權，甚至連執行長與董事長的去留，都只能由其本人拍板定案。

這項治理設計建立在雙重股權架構上，馬斯克掌控的B類股份具備每股10票的超級表決權。這代表只要他持續持有一定比例股份，就能左右董事會成員的選任，並持續主導這家太空巨頭的所有重大決策。

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超級股權設計確保經營主導權

根據《路透社》報導，哈佛法學院教授貝布丘克（Lucian Bebchuk）指出，這種將去留直接與持股權力掛鉤的設計相當罕見。一般科技公司即便有雙重股權，董事會通常仍保有形式上的任免權，但SpaceX的架構幾乎排除外部制衡。

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

文件也對投資人發出提醒，表示此架構會限制一般股東對決策的影響力。未來公開市場投資人持有的A類股份，在投票權上遠不及馬斯克與內部人士，這讓「公司名」在上市後依然維持馬斯克式的個人風格。

註冊地遷往德州規避法律風險

SpaceX已經將公司註冊地遷至德州，這與先前特斯拉遷離德拉瓦州的策略如出一轍。主要是為了避免類似過去560億美元薪酬方案遭法院否決的爭議再次發生，藉此獲取更有利的法律環境。

分析指出，這種權力集中程度遠超一般科技公司，甚至比特斯拉更進一步。馬斯克在上市後將維持絕對控制，雖然能確保其太空願景不被短期利益干擾，但公司治理的透明度與股東權益也引發市場熱議。