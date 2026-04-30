全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

▲益材科技專做屬於安全部品、需要政府與國際認證的高壓氣瓶，客戶都是世界第一大。董事長翁冠群是台大應用力學博士，深蹲20年更帶領公司打入太空產業鏈。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2026年被視為台灣太空產業元年，題材滿天飛，但國內有家公司的產品是真正上了太空。深耕鋁合金與碳纖維複合材料的益材科技（7879），長年低調製造工業用高壓氣瓶，年出貨40萬支，99%外銷，已悄悄打入太空供應鏈—不僅製造出全球首批低軌衛星離子推進器，已有逾130顆升空，也成為國家太空中心的主要供應商，並以高端技術躋身全球4大氣瓶製造商之一。

帶領公司邁向這一步的董事長翁冠群，擁有台大應用力學博士背景，早年在巨大集團旗下成功推動碳纖維腳踏車商業化，站上產業浪頭，卻在事業巔峰時轉身。2006年他賣股票創業，投入當時亞洲仍屬空白的高壓氣瓶領域。深蹲20年，當太空產業引爆，他的技術，上山下海之外，也飛離地表。

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▲翁冠群指著自行研發的大型纏繞機解說：「纏繞機屬國際出口管制，買不到，我們就自己做。」剛花一星期纏繞完碳纖維的火箭燃料槽就是一顆大型高壓氣瓶。

益材科技（7879）花8億元在嘉義馬稠後產業園區打造的新廠，裡頭有個專門的火箭廠房。一頭瀟灑白髮的董事長翁冠群極興奮地帶我們參觀，「在台灣只要看到火箭發射，基本上都是我們做的。」他走到架著一個黑亮長筒的機器旁，解說這是自行研發的大型纏繞機，纏繞機屬國際出口管制，國外不賣，就自己做，「剛好國家太空中心送來一個推進器，我們昨天剛繞完。」另一邊則是專門烤火箭的巨大烤箱。

▲益材的火箭廠有巨大的火箭烤箱，用來低溫烘烤纏繞完的火箭燃料槽外殼。

應用上山下海 晉升國家太空隊

光聽名字，會以為益材科技是材料公司，其實他們不生產材料，而是使用材料。最重要的核心技術，是將鋁塊反向擠壓、抽管成型。並在鋁合金氣瓶外纏繞碳纖維以承受遠高於大氣壓的壓力環境，確保細小分子不滲漏，「我們可以做各式各樣的高壓氣瓶，也通過各種國際認證。這個東西一爆還得了，所以客戶一旦用了，也不敢再換。我們公司雖然小，客戶都是世界第一大。」翁冠群驕傲地說。

▲用鋁塊反向擠壓、抽管成型是益材最重要的核心技術。

益材的產品線橫跨工業用氣體、遊戲運動、消防呼吸系統等，也已上了航太。客戶有全球最大工業氣體公司Linde、飛機設備製造巨頭Safran、消防設備龍頭3M和歐美新創公司，2023年也取得國家太空中心標案，名列台灣國家太空中心供應商。

▲翁冠群早期曾在巨大集團子公司巨瀚科技擔任總經理，是全球將碳纖維腳踏車推向商業化的第一人。圖為2004年贊助T-Mobile車隊，他到西班牙訓練中心了解選手們騎乘狀況。

搭上衛星 毛利逾八成

「衛星只是我們瓶子的其中之一，數量不多，但是高單價，能通過輻射、太空中的極端溫度，衛星變換軌道後的壓力承受面又不一樣…毛利率達八成以上。」火箭燃料槽也是一個非常大的高壓氣瓶，黑得發亮的外殼，同樣用碳纖維一層層纏繞完成。「這顆這麼大，我們繞了一星期，繞完還要低溫烘烤一星期。」他抓起一束碳纖維給我們看，一束裡就有一萬兩千細條，「碳纖維是軟的，纏繞時用張力拉伸到最極致，再用我們自己調配的環氧樹脂固化，硬度是鋼的五倍，重量則只有鋼的4分之1。」火箭燃料槽要承受發動機點火時的高頻振動，而除了完美乘載壓力之外，翁冠群說，在這個領域，「重量」是一切。



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