台積電2、3奈米擴產20％　三星被看衰「轉單」恐回流台灣

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

記者葉國吏／綜合報導

韓國媒體《BusinessKorea》29日披露，晶圓代工龍頭「台積電（2330）」計畫將2奈米與3奈米先進製程產能大幅提升20%，此舉顯示其製程良率已90%、穩定進入成熟階段，三星電子生存空間恐怕再被壓縮。

台積電擴產壓縮三星市占率

根據數據顯示，台積電去年市占率已突破70%，反觀三星電子僅維持在6%到7%之間。隨著台積電產能開出，原本因產能不足而考慮轉單三星的特斯拉（Tesla）、蘋果（Apple）等巨頭，極可能重新回流台積電。

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▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

三星電子會長李在鎔曾設定2030年取得晶圓代工領導地位，但目前看來難度極高。三星不僅2奈米良率仍在掙扎，還面臨工會罷工等內部風險，這讓三星在追趕台積電的道路上顯得力不從心，市占率恐持續萎縮。

領先優勢拉大對手量產延期

更令市場關注的是，台積電預計2027年啟動1奈米量產，而三星電子卻傳出進度受阻。報導指出，三星已將1奈米量產計畫從原定的2027年往後推遲兩年，最快要到2029年才能實現。

業界人士認為，台積電憑藉穩定的80%至90%良率與龐大產能，正構築一道極高的護城河。在全球科技巨頭爭搶AI晶片的當下，台積電的產能擴張將直接決定未來幾年全球高效能運算市場的權力分配。