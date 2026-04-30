ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

日圓走貶！換匯甜甜價「0.2008」再現　匯銀緊盯政府干預

▲日圓兌美元走貶。（圖／記者湯興漢攝）

▲日圓兌美元走貶。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓兌美元跌破160整數關卡，引發市場高度關注，在美元走強與國際油價維持高檔的雙重壓力下，匯價波動明顯放大，也讓市場對日本政府是否出手干預的預期迅速升溫。台銀用新台幣買日圓的現鈔掛牌今（30）日9點01分開盤維持「0.2008」的偏甜價位，市場緊盯央行出手干預時機。

匯銀主管表示，受到日本央行決策訊號出現「抗通膨」的聲浪影響，過去2天台銀日圓賣出價多在0.2011至0.2014之間來回，但在美國聯準會（Fed）利率政策按兵不動，但同樣對抗通膨有意見下，美元走強，日圓兌美元匯價來到2年最低，影響台銀日圓牌告報價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《彭博社》報導指出，本輪日圓走弱主要受到資金面推動。隨著美國短天期公債殖利率上揚，資金持續流向美元資產，而日本央行尚未釋出明確升息時程，使日美利差維持高檔，成為壓抑日圓的重要因素。

面對匯價逼近敏感區間，華爾街對干預時機看法分歧。摩根大通策略師齊藤郁江直言，若美元兌日圓進一步升向162，「干預很可能會在此之前出現」，顯示官方可能提前出手抑制波動。
不過，荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley則認為，日本財務省仍可能觀望外部環境，「會期待聯準會釋出偏鴿訊號」，若未如預期，不排除利用日本假期期間進場，以提高干預效果。

從市場結構來看，短線波動風險也在升高。彭博策略師Brendan Fagan指出，在美債殖利率與油價支撐下，美元買盤仍強，一旦匯價突破區間高點，可能觸發停損單，導致日圓出現加速貶值的擠壓行情，放大市場震盪。

此外，中東局勢升溫亦成為關鍵變數。油價高企不僅推升日本通膨壓力，也強化美元避險需求，使資金持續偏向美元資產。市場普遍認為，在「高利差＋避險需求」的雙重驅動下，日圓短線仍難擺脫弱勢格局。

回顧歷史，日本當局曾在2024年日圓逼近160時多次進場干預，雖官方強調重點在於抑制過度波動，而非守住特定價位，但隨著匯價再度逼近關鍵區間，市場對政策出手的敏感度明顯升高。

關鍵字： 日圓匯率美元走強日本干預油價高漲匯市波動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【心碎發聲】28歲女警遭追撞輾亡！　男友曝出門原因悲喊：她很顧家

推薦閱讀

權后台達電、3哥聯發科雙飆新高　股價超車台積電

權后台達電、3哥聯發科雙飆新高　股價超車台積電

權值股走揚，繼權值3哥聯發科（2454）股價超車「護國神山」台積電（2330）後，權值股后台達電（2308）今（30）日開盤不到半小時股價亦衝上每股2280元的天價，同一時間台積電報價落在2215元左右，正式出現「2哥、3哥都飆天價，雙雙超車大哥」的景象，不過權值股衝高後獲利了結賣壓出籠，指數由飆漲逾500點急速收斂至平盤，震盪劇烈。

2026-04-30 09:41
日圓走貶！換匯甜甜價「0.2008」再現　匯銀緊盯政府干預

日圓走貶！換匯甜甜價「0.2008」再現　匯銀緊盯政府干預

日圓兌美元跌破160整數關卡，引發市場高度關注，在美元走強與國際油價維持高檔的雙重壓力下，匯價波動明顯放大，也讓市場對日本政府是否出手干預的預期迅速升溫。台銀用新台幣買日圓的現鈔掛牌今（30）日9點01分開盤維持「0.2008」的偏甜價位，市場緊盯央行出手干預時機。

2026-04-30 09:06
台積電漲35元至2215　台股大漲539點收復39800

台積電漲35元至2215　台股大漲539點收復39800

美股4大指數有漲有跌，台股今（30日）以39571.46點開出，指數大漲267.96點，漲幅0.68％。

2026-04-30 09:03
謝金河：市場正尋找好又安全的標的　換手後台股新世界

謝金河：市場正尋找好又安全的標的　換手後台股新世界

四三．四八點，眼看著四萬點大關在望，不過瞬間變盤，很多個股從高檔急殺到跌停，ＰＣＢ族群的華通率先跌停，一直引領大盤上漲的低軌衛星股如昇達科、啟碁、耀登殺到跌停，然後是ＣＰＵ族群也快速殺低，台股瞬間變臉，指數從上漲千點變成下跌一六四．三二，集中市場成交一．四○三三兆元，創下歷史新紀錄。

2026-04-29 22:51
萬金＋千金聯手出擊　鎖定台股4萬點挺進指日可待！

萬金＋千金聯手出擊　鎖定台股4萬點挺進指日可待！

台股四月大漲超過8000點，並出現單日1.46兆天量震盪；金管會宣布開放股票型基金、主動ETF投資單一個股比重可拉高至25％，等於替股市製造上漲空間，加上台積電供應鏈奮起，AI伺服器出貨量大增，台股向43000點挺進指日可待！

2026-04-29 22:51
張衍義：地緣政治外　海運業面臨綠色航運、智慧航運與數位化轉型

張衍義：地緣政治外　海運業面臨綠色航運、智慧航運與數位化轉型

台北市輪船公會理事長暨長榮海運董事長張衍義今(29)日在公會會員大會上指出，去年海運界經歷了地緣政治局勢的波動，紅海危機造成的航線調度考驗，以及全球供應鍵重組的壓力，國內航運業展現了極強的韌性與應變能力，不僅維持了全球物流的穩定,更在變局中鞏固了關鍵地位，展望未來，還面臨綠色航運、智慧航運與數位化轉型。　

2026-04-29 21:49
台股3檔飆股「抓去關」新名單　美達科延長處置到5／14

台股3檔飆股「抓去關」新名單　美達科延長處置到5／14

櫃買中心今（29）日公告新增3檔「抓去關」，處置期自明（30）日起至5月14日止，其中測試儀器廠美達科技（6735）處置期原到5月11日為止，延長刑期至5月14日，同時改為20分鐘撮合一次。

2026-04-29 18:17
46萬股東注意！第一金宣布配息1.3元　股息殖利率約4.55％

46萬股東注意！第一金宣布配息1.3元　股息殖利率約4.55％

擁有超過46.1萬名股東第一金（2892）於今（29）日公布今年股利，決議每股配發1.3元現金股息，係為2003年金控成立以來，首度未搭配股票股利進行股利發放，以今（29）日28.55元收盤價計算，潛在股息殖利率約4.55%。

2026-04-29 18:00
光寶科Q1獲利創五年同期高　啟動逾10億美元全球擴產

光寶科Q1獲利創五年同期高　啟動逾10億美元全球擴產

光寶科技（2301）今日舉行法說會並公布2026年第一季營運成果。第一季合併營收達434億元，年增19%，其中，雲端相關業務年成長超過七成。受惠於AI 基礎建設需求強勁，全球產能持續擴充，高價值事業比重提升，以及供應鏈緊密協作綜效，第一季營業毛利率達21.7%、營業利益率9.4%，稅後淨利NT$37.8 億元，每股盈餘1.66，年增10%，創近五年同期新高。董事會今日甫通過美國投資案9.19億美元、越南增資1.49億美元等議案，加速全球布局、擴充產能。

2026-04-29 17:54
AI帶動先進封測爆發　日月光Q1獲利年增87%、EPS創同期新高

AI帶動先進封測爆發　日月光Q1獲利年增87%、EPS創同期新高

封測大廠日月光投控（3711）今日召開法說會並公布第一季財報，受惠AI與高效能運算需求推升先進封測業務，加上EMS獲利結構優化，首季營運呈現淡季不淡。單季稅後純益達141.48億元，季減4%、年增87%，每股純益（EPS）3.24元，改寫同期新高。

2026-04-29 17:45

讀者迴響

熱門新聞

不敗教主揭「ETF最新配法」

報稅冷知識！他點名1類股民：甚至能退稅

起薪34K！中鋼今年徵224人　即日起報名

明天開始報綜所稅！　6大新制攻略一次掌握

日圓走貶！換匯甜甜價「0.2008」再現　匯銀緊盯政府干預

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

聯電今起實施庫藏股　 54.75億買5萬張「52.5-109.5元」

聯茂老闆出身「瑞芳礦工子」　貴人提拔成千億大老闆

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

SpaceX IPO曝光！　只有馬斯克自己能開除自己

Google第一季財報優於預期　盤後漲約6％

謝金河：市場正尋找好又安全的標的

台積電漲35元至2215　台股大漲539點收復39800

基金醫生：00929績效制霸高息ETF

月薪4萬起步「每月丟1萬買0050」5年後成果曝

台積電2、3奈米擴產20％　三星「轉單」恐回流台灣

台股3檔飆股「抓去關」新名單　美達科延長處置到5／14

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366