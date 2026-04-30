日圓走貶！換匯甜甜價「0.2008」再現　匯銀緊盯政府干預

▲日圓兌美元走貶。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓兌美元跌破160整數關卡，引發市場高度關注，在美元走強與國際油價維持高檔的雙重壓力下，匯價波動明顯放大，也讓市場對日本政府是否出手干預的預期迅速升溫。台銀用新台幣買日圓的現鈔掛牌今（30）日9點01分開盤維持「0.2008」的偏甜價位，市場緊盯央行出手干預時機。

匯銀主管表示，受到日本央行決策訊號出現「抗通膨」的聲浪影響，過去2天台銀日圓賣出價多在0.2011至0.2014之間來回，但在美國聯準會（Fed）利率政策按兵不動，但同樣對抗通膨有意見下，美元走強，日圓兌美元匯價來到2年最低，影響台銀日圓牌告報價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《彭博社》報導指出，本輪日圓走弱主要受到資金面推動。隨著美國短天期公債殖利率上揚，資金持續流向美元資產，而日本央行尚未釋出明確升息時程，使日美利差維持高檔，成為壓抑日圓的重要因素。

面對匯價逼近敏感區間，華爾街對干預時機看法分歧。摩根大通策略師齊藤郁江直言，若美元兌日圓進一步升向162，「干預很可能會在此之前出現」，顯示官方可能提前出手抑制波動。

不過，荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley則認為，日本財務省仍可能觀望外部環境，「會期待聯準會釋出偏鴿訊號」，若未如預期，不排除利用日本假期期間進場，以提高干預效果。

從市場結構來看，短線波動風險也在升高。彭博策略師Brendan Fagan指出，在美債殖利率與油價支撐下，美元買盤仍強，一旦匯價突破區間高點，可能觸發停損單，導致日圓出現加速貶值的擠壓行情，放大市場震盪。

此外，中東局勢升溫亦成為關鍵變數。油價高企不僅推升日本通膨壓力，也強化美元避險需求，使資金持續偏向美元資產。市場普遍認為，在「高利差＋避險需求」的雙重驅動下，日圓短線仍難擺脫弱勢格局。

回顧歷史，日本當局曾在2024年日圓逼近160時多次進場干預，雖官方強調重點在於抑制過度波動，而非守住特定價位，但隨著匯價再度逼近關鍵區間，市場對政策出手的敏感度明顯升高。