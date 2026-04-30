台積電漲35元至2215　台股大漲539點收復39800

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（30日）以39571.46點開出，指數大漲267.96點，漲幅0.68％。隨後上漲544.72點至39848.22點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2205元，漲幅1.15％，隨後進一步擴大上漲35元至2215元；鴻海（2317）下跌0.5元至224.5元；聯發科（2454）上漲90元至2665元；廣達（2382）下跌2元來到320元；長榮（2603）下跌1元至200.5元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌280.12點或0.57％，收在48861.81點；標準普爾500指數下跌2.85點或0.04％，收7135.95點；那斯達克指數上漲9.44點或0.04％，收在24673.24點；費城半導體指數上漲235.72點或2.35％，收10271.3點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48861.81 ▼280.12 ▼0.57% S&P500 7135.95 ▼2.85 ▼0.04% NASDAQ 24673.24 ▲9.44 ▲0.04% 費城半導體指數 10271.3 ▲235.72 ▲2.35%

資料來源：證交所