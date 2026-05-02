買ETF還是一直想賣　靠「帳戶分流法」鎖住你的長線獲利

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊智雯／綜合報導

台股近年來掀起ETF熱潮，無論是市值型還是高股息型，標榜「長期持有」的投資觀念深植人心，然而，理想很豐滿，現實很骨感，許多投資人帳戶一變紅、獲利剛達5%就忍不住想「落袋為安」，或是看到熱門飆股大漲，就想賣掉手中的ETF換股操作，這種「手癢」其實是人的交易天性，與其用意志力苦苦對抗，不如透過實戰中的「帳戶分流法」，解決買了ETF還是一直想賣的焦慮。

有網友說「我看著0050漲了三個月，每天都在糾結要不要先賣一半，這正常嗎？」這是在理財社群中常見的哀嚎，事實上，行為金融學指出，人類大腦對於「實現獲利」帶來的多巴胺分泌有強烈渴望，當你不斷關注市場即時變動，這種交易慾望會被無限放大，想要破解「買了就想賣」的魔咒，最實戰的方式不是刪掉App，而是採用「核心與衛星」的資產配置策略。

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實戰教學：8/2法則建立你的防禦帳戶

所謂的「核心與衛星」策略，是將資金拆分為兩大任務型帳戶：

1.核心帳戶（80%）：不動產專區

這部分資金應投入大盤市值型或低波動的ETF。這部分的任務是「跟隨國運成長」，其密碼最好交由信任的家人保管，或設定為自動扣款、自動再平衡，將人為干預降到最低。因為這 80% 才是你未來退休、購屋的底氣。

2. 衛星帳戶（20%）：主動操作專區（沙盒帳戶）

這就是專門留給你「滿足交易慾望」的地方，你可以拿這20%的資金去衝個股、追逐熱門的產業型ETF或波段操作，即便在衛星帳戶中操作失敗，也不會動搖到你的資產根基，當你有一個可以合法玩的操作帳戶，你就不會想去拆掉家裡的牆壁。

告別「短視」焦慮，重新定義「賣出」

買ETF卻一直想賣，本質上是對「長期複利」缺乏體感，建議投資人，可以試著將ETF視為「房地產」而非「股票」，你不會因為今天房價漲了 5 萬就想把房子賣了去睡大街，同理，優質的ETF是幫你持續產生租金（配息）或資產增值的資產。

若真的「手癢難耐」，將帳戶內的損益顯示關閉，改看「持有股數」，當你的目標從「今天賺多少錢」轉變為「今年累積了多少股數」時，那種想賣出的衝動自然會轉化為積攢資產的動力。