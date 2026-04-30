資料中心布局報喜掩蓋財測疑慮　高通盤後翻紅飆漲

▲高通。（圖／高通提供）

記者高兆麟／台北報導

手機晶片大廠高通盤後股價上演戲劇性反轉。儘管財報公布後一度因財測不如預期而下挫逾7%，但執行長Cristiano Amon在法說會上透露，將於今年內開始向「一家大型雲端服務業者（hyperscaler）」出貨資料中心晶片，激勵市場信心，帶動股價由跌轉升。

根據外媒CNBC報導，高通本季繳出優於市場預期的獲利表現，調整後每股盈餘達2.65美元，優於市場預估，但營收106億美元大致符合預期。惟第三季財測區間落在92億至100億美元，低於市場預估的101.9億美元，成為盤後股價一度承壓主因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Amon未透露該雲端客戶身分，僅表示將在6月投資人日釋出更多細節。此舉也被視為高通切入AI資料中心市場的重要進展。相較輝達等競爭對手，高通過去在AI伺服器晶片布局相對落後，近年才積極追趕。

此外，高通近期也與OpenAI合作開發手機AI晶片，市場預期未來有機會應用於新一代AI裝置。Amon指出，AI代理（AI agents）的興起正重塑公司產品藍圖，並延伸至各平台應用。

不過，整體終端市場仍面臨壓力。受記憶體價格上漲影響，消費性電子需求轉弱，包括PC與智慧型手機出貨均出現下滑。Amon坦言，中國手機市場仍處調整期，但預期本季將落底，後續需求有望回溫。

在其他業務方面，高通汽車晶片部門年增達38%，顯示自動駕駛與車用電子布局逐步放量。整體而言，市場認為，隨著資料中心與AI相關布局逐步開花結果，高通正尋求在後手機時代建立新的成長動能。