第一份薪水只有26K！美女財經主播：股市還給7年級生一個公道

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經節目主持人葉芷娟近日在臉書分享，先生回家突然問她，「你覺不覺得這波股市是還給7年級生一個公道？」讓她深有同感。她回憶，7年級生出社會時正好撞上22K年代，自己第一份工作試用期只有26K，轉正也才28K。一路碰上低薪、人才過剩、高房價，如今台股強勢行情，終於讓這批人有機會坐上牌桌，吃到時代紅利。

先生是法律人 剛出社會「無薪實習算正常」

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葉芷娟發文表示，「我們是7年級生。出社會第一份工作，正好撞上22K的年代。」她透露，自己當時起薪試用期26K，熬過3個月成為正式員工後，也只有28K，「那個數字，我到現在還記得很清楚。」

她也提到先生是法律人，當年碰上律師考試大解放，一年錄取一千多人，「光是找實習就難如登天，無薪實習算正常，他還聽過—付費實習。讀了那麼多年書，出社會先付錢給別人磨練自己。」

眼睜睜看著房子變奢侈品 「追都追不上」

不只低薪與競爭壓力，葉芷娟也感慨房價，「明明是人最基本的需求，卻在我們最需要它的那幾年，變成了奢侈品。邊存錢邊看它飆漲，追都追不上。」她直言，7年級生這群人，「低薪、過剩、高房價，一個都沒躲掉。」

直到這幾年台股強勢行情出現，葉芷娟認為，7年級生剛好走到40歲前後，手上開始有一點本金與餘裕，「終於可以坐在牌桌上，參與市場，吃到屬於這個時代的紅利。」她也忍不住寫下，「晚了。但還好，來了。」

「五、六、七年級生」都來了 全場感嘆

貼文曝光後引發共鳴，不少網友留言，「真的屬於我們七年級生的時代紅利來了」、「說得很有道理」、「我也是低薪職場一直不順的七年級，沒想到之前努力存股，今年有大回報」、「有這種感覺+1，科技業也一樣慘，剛畢業就遇到金融風暴、分紅費用化」。

不過也有人表示，「上車的還是少數人啊」、「不是每個人都有本金在股市裡，很多人生活都不容易」、「沒有本金的人，這一波只會因為貧富差距越來越大而受害。」「股票還給七年級生一個公道，但不是每個七年級生，都那麼幸運有買股票。」

貼文還引來不敗教主陳重銘，他笑呼「可惜我五年級生，已經老了。」還有六年級生表示，「我是6年5班，在竹科從28k熬過來，基本上我們這個世代遇上開始分紅費用化，沒有賺大錢的機會。」「六年級生的我們也是蠻可憐的，承襲著老一輩的傳統，又要接受新時代的衝擊。」