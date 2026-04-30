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【億級房仲】跨區聯賣成交是常態　林世華加盟永慶不動產7年締造9.5億業績

▲▼永慶房屋。（圖／業者提供）

▲林世華創業加盟永慶不動產7年多，已累積締造9.5億元業績！（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

原本在其他房仲品牌任職的超級業務林世華、楊金玫夫妻檔，2018年底毅然加盟創業永慶不動產七期河南市政加盟店，至今7年多的時間已累積締造9.5億元業績，平均一年業績高達1.3億元！去年該店逾億元的業績中，有4千萬元業績是由聯賣合作貢獻，林世華認為，過去做房仲比的是勤快，現在則是比資源，而永慶加盟體系強大的系統與資源整合能力，搭配完善聯賣制度，正是現在不可或缺的競爭優勢。

聯賣制度改變成交模式　從單點銷售轉為全市場配對

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林世華觀察，市場上多數有效物件集中在永慶加盟四品牌體系內，藉由聯賣制度，業務不再侷限單一店頭，不只賣自己手上的案子，而是能用整個市場的資源來為客戶媒合，大幅提升成交效率，也改變了過去孤軍奮鬥的工作型態。

實務上，聯賣也讓跨區成交成為常態。林世華團隊近年多次和雲林斗六、虎尾店頭合作完成交易，與台北、高雄的合作也相當頻繁。未加入永慶之前，跨區案件需要重新建立關係與信任，往往耗時且不確定性高；但永慶加盟總部打造的聯賣制度有完善的規則，可以直接媒合最熟悉當地市場的業務，讓客戶更快完成決策。2025年林世華旗下3家店聯賣業績逾7,100萬元，聯賣率達42%，是團隊能在市場震盪中維持穩定的重要支撐。

在林世華看來，聯賣的核心價值並非分潤，而是「效率」。他指出，若每筆案件都堅持自行成交，不僅拉長時間，也可能讓客戶錯失機會；反之，透過資源共享，讓適合的人服務適合的客戶，反而能提升整體成交率和客戶滿意。

▲▼永慶房屋。（圖／業者提供）

▲聯賣制度2025年為林世華團隊帶來4千萬元業績，讓團隊能在市場震盪中依舊維持穩定。

科技系統強化管理效率　走向數據決策

此外，林世華過去在店務管理上較依賴經驗，如今透過永慶加盟總部提供的《i智慧Pro》系統，可即時掌握業務進度、案件分布與績效表現，進化為以數據為基礎的決策模式。林世華表示，當團隊規模擴大後，若沒有系統支撐，很難維持穩定運作，數據化管理則讓組織在成長過程中仍能精準控管。

在制度與管理上，林世華的帶店風格採取相對開放的管理方式，不打卡、不強制排班，強調以成果為導向，讓夥伴在高度自主的環境中發揮實力。不過，自由並不代表沒有標準，團隊內部仍設有明確績效門檻，包含後段5%的淘汰機制，以維持整體戰力與人均產值。「成功的關鍵不是一個人厲害，而是整個團隊都有戰力，當每位成員都能在組織中發揮，自然能持續成長。」

林世華與楊金玫在事業上的分工，也成為團隊穩定的重要基礎。楊金玫專注在第一線，主掌業務與高總價客戶經營；林世華則負責制度設計、組織管理與人才培養，形成「業務＋管理」雙核心架構。這樣的分工讓前端持續創造成交，同時確保組織能長期穩定運作。

▲▼永慶房屋。（圖／業者提供）

▲林世華（右4）藉由數據化管理，掌握進度與目標，確保團隊運作穩定。

轉向高資產客群布局　提升抗波動能力與長期成長性

3年半前，林世華曾因病歷經生死關卡，這段經歷讓他重新思考創業與人生的意義。他體悟到，開店不只是追求業績成長，更希望能幫助更多人在這個產業中站穩腳步、獲得成功；同時也意識到人生不只有工作，開始更加重視生活平衡，並鼓勵團隊夥伴多走出去、拓展視野。

展望未來，林世華將持續優化產品結構與客群布局，逐步提高高資產客戶與土地型案件比重，以提升對抗市場波動的能力；在組織發展上，以穩定既有3家店營運、深化人才培養為主，「把基礎打好，讓成功可以複製，成為未來再展店的底氣。」
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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