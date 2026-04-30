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拒當理財窮忙族！揭秘年輕世代「致富公式」　先規劃風險再談投資

▲理財憑中信。（圖／業者提供）

▲理財憑中信主持人劉姿麟、中信銀財富管理處協理孫逸寰。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

投資風氣席捲全球的年代，「理財」早已不再只是少數人的專利，尤其年輕人參與度大增，但最怕的是在投資市場裡面很忙，整天殺進殺出，忙了老半天資產沒有成長多少，窮忙一場，專家建議，年輕時的理財，不是為了現在多賺一點，而是為了未來多一點選擇；投資策略不是「找明牌」，而是「先找目標」，再建立紀律，打造最適合自己的長期穩定的財務體質。

中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）與《ETtoday》攜手舉辦「理財憑中信」線上直播講座中，資深財經主播劉姿麟專訪中國信託銀行財富管理經營處協理孫逸寰，告訴大家為了預防人生產生不同選擇時，理財該怎麼幫你撐住未來。

現代年輕世代的理財行為，正呈現Ｋ型經濟的兩極化發展。一端是選擇「躺平」的族群，另一端則是積極投入市場、追求財富自由的投資人。但值得注意的是，多數人其實並非不願意理財，而是缺乏正確觀念與方法，導致「看似很忙，資產卻沒有成長」。

孫逸寰說，所謂「財富自由」並不等於變得非常有錢，而是讓自己不再為金錢焦慮。關鍵在於建立穩定且可持續的被動收入來源，例如股息、基金配息或利息收入，並確保這些收入能長期支撐生活開銷。同時，完善的風險保障更是不可或缺，除了有穩定的預備金外，包含醫療、意外與重大疾病保障，避免突發事件中斷財務累積。

破解年輕理財4大偏誤

孫逸寰指出， 年輕世代在理財上最常見的偏誤，通常不是「不理財」，而是方法沒有調整到位。常見的四大偏誤有：錢有沒有分用途，想速成，風險預備，以及只想報酬，忽略了責任。首先，沒有為金錢設定用途及分類，導致不同用途的支出混雜，影響原先的財務計畫；忽略人身風險，使得遇到意外或疾病時財務承受力薄弱；投資只看報酬、不看自身責任，反而讓自己暴露在超出能力的風險中；又或是急著想達成財務目標，容易掉入高風險商品或衝動決策。這些偏誤的共同結果都是讓財務變得不穩定、難以掌握、甚至讓原本的努力功虧一簣。

孫逸寰說，理財的第一步不是追求高報酬，而是讓財務清楚、有保護，並循序漸進地累積穩定的財務體質。

掌握「積極儲蓄法」、小資族也能滾出大資產

針對新鮮人最常問的「要多少錢才能理財？」孫逸寰強調，不在於手上有多少錢，而在於是否先把錢用在對的地方，許多人的做法是先花、再存，結果永遠存不出什麼；正確順序應該是先把收入的一部分投入「風險保障與長期累積」，再用剩下的錢安排日常開銷。

事實上，理財的門檻並不在金額大小，而在於是否開始。即使每月僅投入小額資金，只要長期持續，透過時間與複利效果，仍能累積可觀資產。關鍵在於紀律與持續，而非一次性的高報酬。只要方向對了，即使是每年2400美元、或每月200美元的小額定期定額的投入，25 年下來也能累積一筆可觀的資產；根據回測資料顯示，即便每月定期定額都買在高點，獲利也高於完全不投資的結果。顯示理財規劃若完全不開始，時間再長也只會停在原地。

投資不是找明牌是找「風險定位」

在投資策略上，孫逸寰提醒，理財不是「找明牌」，而是「找定位」；年輕人在投資時，最常犯的錯誤就是直接問「哪支股票會漲？」但正確的邏輯應該是先問：「我能承受多少波動？」

孫逸寰理財的第一步不是追求報酬率，而是「風險控管」，投資人應先了解自身的風險承受度，再決定資產配置。一般可分為積極型、穩健型與保守型三類：年輕且具長期目標者，可承受較高波動，追求資產成長；風險承受度中等者，則可採股債平衡配置；而短期有資金需求者，則應以保本為優先。

常見的5個理財壞習慣

即使理解理論，實務上仍常因人性而失誤。孫逸寰舉5個理財壞習慣，包括「賺小賠大」的處置效應；愛聽明牌投資，卻不看基本面的「盲目跟風」的習慣；「過度頻繁交易」，手續費與稅金吃掉越多獲利。

此外「資產配置失衡」也是常見問題之一，有些人將所有資金投入市場，忽略緊急預備金與基本保障，一旦遇到突發狀況，反而被迫在低點出場，造成更大損失；最後則是「延遲開跑」，忽視時間中的複利因素。

年輕世代理財規劃該如何跨出第一步？孫逸寰強調，從人生階段來看，理財重點也會隨之改變。初入職場應著重累積第一桶金與基礎保障；成家後需強化家庭責任與風險防護；而接近退休階段，則須聚焦資產累積與長期風險管理。不同階段有不同任務，唯有循序漸進，才能讓理財真正發揮作用。

簡單來說，不同階段有不同任務：年輕時先穩定、成家後保護、成熟後累積、退休前預備，按照節奏走，就能讓理財真正陪著人生一起前進。

4步驟建立理財安心感

調查顯示，多數人對於突發狀況的財務承受能力缺乏信心，顯示「理財安心感」普遍不足。孫逸寰說，要提升這份安心感，建議可從4個步驟著手：設定目標、做好資產分類、依風險屬性執行投資，以及定期檢視與調整策略。當每一筆資金都有明確用途時，財務狀況自然更可控。

在投資方法上，「定期定額」被證實是對抗人性弱點的有效工具。不僅能分散進場時點風險，也能避免追高殺低的情緒干擾。相較之下，試圖等待最佳進場時機，往往容易錯失市場長期上漲的機會。

孫逸寰最後強調，理財並非追求短期致富，而是打造長期穩定的財務體質。正如專家所強調：「年輕時的理財，不是為了現在多賺一點，而是為了未來多一點選擇。」透過正確觀念、紀律執行與專業協助，每個人都能逐步建立屬於自己的財務安全感與人生彈性。

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關鍵字： 中國信託銀行理財年輕人財經投資

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