AI記憶體需求引爆獲利　三星電子Q1營益暴增8倍、半導體飆47倍創高

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

南韓科技巨頭三星電子公布第一季財報，在人工智慧（AI）帶動記憶體需求爆發下，營運表現大幅躍升。單季營業利益達57.2兆韓元，年增超過8倍，不僅優於市場預期，也創下歷史新高。

其中，半導體事業成為最大推手，單季營業利益衝上53.7兆韓元，遠高於市場預估，年增幅更達47倍，顯示AI帶動的高階記憶體需求正快速放大獲利動能。整體來看，晶片業務貢獻公司近94%的獲利，成為主要成長引擎。

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營收方面，三星第一季達133.9兆韓元，年增69%，同樣刷新歷史紀錄。公司指出，儘管記憶體供給仍受限，但在AI應用需求強勁、以及產業全面調漲價格的帶動下，高附加價值產品出貨顯著增加，推升單季銷售創高。

展望後市，三星預期隨著超大型雲端業者持續擴大AI布局，加上代理式AI（AI agents）快速發展，伺服器記憶體需求在下半年仍將維持強勁。尤其在輝達等業者帶動下，高頻寬記憶體（HBM）供不應求，廠商優先生產高毛利產品，也進一步推升整體記憶體價格。

市場普遍看好記憶體產業結構正在轉變，過去高度循環的景氣波動有望因AI需求而趨於穩定。法人預期，在供給仍受限的情況下，合約價持續上揚，三星半導體事業未來幾季有望延續創高動能。

從產業數據來看，南韓4月前20天半導體出口年增超過180%，顯示包括SK海力士在內的主要記憶體廠商成長力道仍強。市調機構Counterpoint Research也預估，第二季DRAM合約價將季增約60%，延續價格上行趨勢。

不過，非記憶體業務表現相對承壓。三星行動與網通部門獲利年減約30%至3兆韓元，主因晶片成本上升壓縮獲利空間。財報公布後，三星股價小幅上漲約1.3%，市場對其AI帶動的成長前景仍抱持正面看法。