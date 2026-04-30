到了報稅季才發現　中產階級「變成中慘階級」！網爆共鳴

▲報稅季來了。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

每年一到5月，綜合所得稅申報季正式登場，有網友表示，若以年收入介於60萬至80萬之間、且不考慮投資收益或扶養親屬的單身族群計算，預估需繳納約7000元至17000元不等的稅金，認為這族群的人，生活過得普普通通，可能連車房都沒有，「中產階級真的變中慘階級」。

有網友在Dcard發文，發現今年免稅門檻與去年一樣，都是年薪未達44.6萬元可免稅；薪資落在年收入60萬至80萬元之間，且不考慮投資收益、扶養親屬等條件，試算下來約需繳7000多元至1萬7000元左右。

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台北生活開銷壓力大



原PO表示，年收入60萬到80萬元的族群，雖然收入不算最低，但在北部生活也不輕鬆，光是每月餐費可能就要1.2萬到1.5萬元，加上日常娛樂、交通、偶爾聚餐，以及旅遊基金等支出，每月真正能存下來的錢相當有限。他指出，這群人多半買不起房，可能連車都沒有，出國旅遊也大多只能選擇亞洲國家，「還是逃不了要繳稅給政府的命運」。

貼文一出，網友表示，「大概年薪500萬左右，要繳40%所得稅的受薪階級，才是全台灣被剝削最嚴重的中產階級」、「我覺得超級多不公平！我年薪才100，要租房、通勤交通費，月平均花20000，又沒有辦法租屋補助」、「剛剛看了年收入64.5萬，還要繳8千多」、「沒賺多少還要繳給政府50萬，真的傻眼」、「我扶養五個人，還要繳20幾萬...真的超慘的一群」、「破200萬的才叫慘，直接要吐十幾萬」。

也有人驚呼「60-80萬連中產的邊都不到吧」、「中產不應該是台北戶低收標準是129萬嗎」、「中產階級是需要繳一百多萬的稅」。

鼓勵民眾多用手機報稅 在家完成申報



今年報稅申報期間於5月1日開跑，因適逢勞動節連假，該局不提供臨櫃報稅服務，民眾可多利用手機報稅與線上版報稅系統，搭配「稅額估算表快速申報流程」，在家進行申報。另外，今年報稅申報加班收件為5月25日至29、6月1各日中午。由於截止日5月31日是假日，則延至6月1日當晚7點截止收件。