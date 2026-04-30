一家三口成過去式！ 永慶房屋：人口結構轉變推升小宅需求

▲家戶人口數近五年持續減少，人口結構的改變可能進一步影響住宅市場需求，未來小宅可能成為房市重要產品。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

隨著少子化、晚婚與不婚現象增加，整體人口結構出現轉變，家庭組成也朝小型化發展。根據內政部統計，全台設有戶籍住宅之平均人口數已由2021年第四季的3.20人，下降至2025年第四季的2.89人。人口結構的改變可能進一步影響住宅市場需求，永慶房產集團觀察近五年七都小宅交易占比變化，發現小坪數住宅的交易比例持續攀升，小宅產品接受度明顯提升。

七都家戶人口數全面跌破3人！ 小宅市場需求升溫

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近五年來，七大都會區設有戶籍住宅之平均人口數皆呈下降趨勢，且均已跌破3人大關。其中以台中市減少0.40人最多，台南市減少0.32人次之。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，家戶人口數下降反映少子化、晚婚等現象，家庭結構正由多人口型態轉為小家庭，甚至單人居住。除了家戶人口數的減少，在房價持續高漲的背景下，總價較容易負擔的小宅產品，也逐漸受到市場青睞。

根據永慶房產集團統計，近五年七都小宅交易占比均明顯上升，其中高雄市增幅達7.5%最多，新北市上升6.7%居次。陳金萍說明，高雄近年隨科學園區進駐及交通建設推進，人口持續流入，加上土地與營建成本上升，使大坪數住宅價格走高，購屋族開始轉向低總價的小宅；同時，建商順應市場需求，在市中心及捷運沿線推出小坪數產品，進一步推升交易占比。

新北則因板橋、三重、淡水、新莊等重劃區規劃大量小宅，加上價格相對台北親民，吸引部分北市剛性需求。特別是在都會區，具備交通便利與生活機能的小坪數住宅，更成為首購族與單身族群的優先選擇。

七都小宅總價全面上揚！ 新竹五年漲幅近六成居冠

若進一步觀察總價變化，七都小宅近五年平均總價全面上揚，其中，新竹縣市從329萬元攀升至522萬元，漲幅高達58.7%，陳金萍表示，即便新竹科技族群薪資較高，購屋壓力仍大，部分買方因此選擇總價較低的小宅。同時，當地就學與就業人口增加，也帶動租屋需求，進一步提升小宅市場接受度。桃園市亦有34.5%的增幅，新北市達27.4%，台北市則上升17.9%，顯示小宅需求增加的狀況下，價格穩健上漲。

陳金萍說明，隨著小家庭與單身族群比例上升，加上房價維持高檔、甚至持續上攀，市場對於總價較低、坪數較小的住宅產品需求逐步增加，也讓小宅在都會區中的重要性日益提升。除人口結構持續改變外，未來面對都會區素地稀缺、營建成本上漲、民眾購屋能力未明顯提升等情況下，小宅有望成為房屋市場中的重要產品類型之一。



