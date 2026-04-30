ETF買越多越安全？過度分散有陷阱　一次買5檔反而拖垮報酬

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊智雯／綜合報導

近年ETF投資風氣盛行，不少投資人為了分散風險，選擇同時布局多檔ETF，從高股息、科技型到大盤型通通買齊，自認「配置越多越穩」，不過，過度分散反而可能讓報酬被稀釋，甚至落入「看似分散、其實重複」的投資陷阱。

不少網友在社群分享自己的投資配置，常見「一口氣買4～5檔ETF」的情況，例如同時持有台灣50、高股息ETF與科技ETF，乍看之下類型多元，但實際拆解持股內容，往往高度重疊。以台股ETF為例，台積電、鴻海等權值股幾乎是多數ETF的核心成分股，等於不同ETF之間其實「買到的是同一批公司」，分散效果有限。

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以近期狂募800億元00403A為例，理財專家「不敗教主陳重銘」在分析中指出，其核心配置採「50+150」概念，即鎖定台股市值前50大企業，並延伸至第51至200大的中大型股，由經理人主動汰弱換強，然而，這類配置與現有的00991A極為相似，後者採「50+100」概念，範圍涵蓋前150大市值股票，陳重銘直言，兩者差別僅在於選股池的廣度，00991A的選股更為濃縮，既然兩者差異不大，且他已持有100張00991A並對報酬表示滿意，因此對於成分股高度重疊的新型ETF就會選擇直接「Pass」。

這種觀點正好呼應了暢銷理財書《漫步華爾街》作者、經濟學家柏頓．馬基爾的理論，他曾指出，投資人真正需要的是「有效分散」，而非盲目增加投資標的數量，當資產配置過於分散，報酬容易被平均，長期下來反而難以累積明顯績效。

此外，「股神」華倫・巴菲特也曾多次強調，過度分散通常來自於對投資標的不夠了解，真正理解的投資不需要持有太多資產，對一般投資人而言，ETF雖然已具備分散效果，但若再過度疊加，反而可能讓投資組合變得複雜，難以掌握風險與報酬來源。

ETF過度分散常見三大問題，首先是「重複持股」，投資人誤以為買了不同ETF就等於分散，實際上核心持股高度重疊；其次是「報酬被稀釋」，當資金平均分配在過多標的上，即使某一檔表現突出，也難以拉高整體績效；第三則是「管理困難」，投資組合過於複雜，反而增加調整與判斷成本。

那麼，ETF該怎麼配置才合理？多數理財專家建議指出，一般投資人可透過「2～3檔核心ETF」建立基礎組合，例如以大盤型ETF為核心，搭配一檔產業型或高股息ETF作為補充，既能兼顧分散風險，也能維持投資效率。