富邦金：留意地緣政治4大變數　保留資產流動性

▲富邦金首席經濟學家羅瑋。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

今（2026）年全球經濟情勢充滿黑天鵝與灰犀牛，中東戰火、主要央行貨幣政策動向及Trump經貿外交政策等皆是當前經濟風，富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋解析全球經濟情勢指出，全球金融市場後續將受中東衝突等地緣政治情勢、主要央行貨幣政策、美國經貿及對外政策、SpaceX IPO可能凍結大量市場資金等四大事件影響，並建議投資人要保留資金流動性，因應6月金融市場可能的波動性。

今年1月台積電法說會釋出，今年資本支出規劃超過原先預期，強化投資人對於AI強勁需求的信心；另一方面全球經濟卻也出現諸多灰犀牛事件，市場原本預期關稅不確定性可於2025年反應完畢，惟2月美國最高法院判定Trump對等關稅違憲，Trump祭出美國貿易法122條及301條款反制，301條款將於5月召開聽證會，122條款期限至7月中旬，關稅不確定性將持續左右市場信心。

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羅瑋進一步分析目前全球經濟風險，首先需密切觀察中東戰事對實體經濟及金融市場影響的四條途徑。第一是伊朗透過空襲中東各國油田、海水淡化廠，打擊外界對中東各國和平的想像，導致市場對中東經濟的負面評價。二是通膨預期心理已經浮現，市場開始擔心主要央行政策動向出現變化，讓資產價格面臨重新定價。第三，荷姆茲海峽遭到封鎖，影響全球20%、30%的石油和天然氣運輸供給，尤以能源進口仰賴度高、儲備量最少的東南亞影響程度最大。美國雖藉此開拓海外石油出口市場，但國內通膨也蒙受國際能源價格飆漲的連動壓力。

風險最大的第四條路徑，若石油等供給實際中斷，跨產業鏈影響將擴大衝擊層面。尤以石油為工業基礎原料，如副產品氦氣是半導體供應鏈關鍵材料之一，缺料將導致產業鏈運作停擺。原先市場普遍預期戰事至少要在4月或5月結束，若拖延太久，整體經濟下行風險將大幅提升，金融市場反映實體經濟狀況，將可能導致比較明顯的下調，不過羅瑋認為，時間再拖過1個月，對於供應鏈影響性就浮現，反映在下半年經濟基本面。

市場原預期今年FED可望降息兩碼，但因中東戰事導致市場擔憂主要央行寬鬆政策無以為繼，市場已預期ECB、BOE下半年可能邁入升息，澳洲央行更已在2月、3月升息兩次，新加坡央行也在4月收緊貨幣政策。由於2022年俄烏衝突前例，能源供給疑慮及飆漲價格打擊歐洲市場信心，加上經濟才在緩步復甦，若戰事持續導致能源造成的衝擊持續擴大，將增加歐洲陷入停滯性衰退的風險。

FED點陣圖也顯示官員對降息路徑意見分歧，部分官員認為通膨上行僅為短期情況，未來仍有降息空間；鷹派官員則主張應收緊貨幣政策避免通膨再次失控。短期而言，Fed應會維持利率不變觀望戰事影響，但在就業放緩的背景下，目前市場可能高估美國經濟在高油價下的韌性，並低估新主席降低利率的意願。

目前AI類股在股市中仍是最強族群，市場隨著美伊戰事發展，風險情緒獲得改善，資金又開始轉向整體獲利及成長性相對強勁的AI類股，這一波行情即是以美股科技股帶動全球資產上漲。

主要貨幣同樣反映中東情況的變化。美元指數在戰爭期間明顯反彈，顯示美元仍為主要避險工具，3月中下旬美元指數兩度回到100關卡以上，成為強勢貨幣。歐元反映市場對其陷入停滯性通膨的擔憂，走勢受到限制。日圓則因日本95%石油供應來自中東，能源供給疑慮以及財政赤字擴大擔憂，使得匯率表現持續偏弱。

