亞馬遜全球開店讓AI與跨境電商成台灣出口新動能　去年以來二位數成長

▲左起亞馬遜全球開店成功賣家牧羊人集團暨超凝小姐Lady N執行長孫宗德、Wonder Core品牌長廖逸晴、亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希、成功賣家MISTEL總經理張玉樹現身分享2026年出口跨境電商全球產品消費趨勢洞察及第一手實戰經驗。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

亞馬遜全球開店與台北市進出口公會(IEAT)再度合作，於4月29日至30日舉辦「2026亞馬遜全球開店博覽會」，聚焦跨境電商發展，其台灣公司總經理謝孜希指出，在AI時代如何突破，如何透過高科技研發帶動產品升級，亞馬遜為賣家提供全方位營運支援，涵蓋新品上架、品牌經營、庫存與供應鏈管理、廣告投放與優化、營運分析與數據等。

謝孜希指出，去年開始，雖然美國、歐盟與亞洲多國陸續取消小額包裹免稅額，但是對台灣商品來說並沒有影響，因為台灣業者走的不是低價路線，因此包括去年與今年首季，跨境店商都維持二位數成長。

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亞馬遜全球開店自2020年起參與展會，近年持續擴大合作規模，打造專場活動及館內大型展區。今年規劃18場專場講座，並集結15家服務商參展，同步設置AI互動體驗區及開店評估諮詢服務，提供企業跨境電商營運所需之多元資源。

亞馬遜全球開店亦提供全球消費趨勢洞察、更多海外站點機遇、以及創新AI工具等賦能台灣企業加速開拓全球。

亞馬遜全球開店今年初發布的《2026年全球消費趨勢報告》，整合美、歐、日站點數據，指出全球消費需求隨科技應用、永續意識與在地偏好出現明顯變化，成為企業布局跨境電商的重要參考。報告顯示，消費電子成長動能逐步由產品汰換轉向新興需求，並由AI應用驅動創新。

根據Technavio於2025公布的報告指出，搭載AI的消費電子產品成長速度是整體消費電子市場的5倍以上，年複合成長率達15.2%，像是語音控制設備、智慧穿戴裝置，都正在成為新一波成長動能。生活百貨則朝科技與永續發展，消費品則受高齡化帶動智慧護理需求成長，而時尚品類亦隨AI應用與區域偏好差異，逐步朝向在地化選品與個人化推薦的趨勢發展。

整體而言，AI與科技創新正重塑消費需求，帶動產品差異化與成長動能；同時，消費者更重視設計與功能創新，並持續將品質與信任視為影響購買決策的關鍵因素。

自去年3月亞馬遜愛爾蘭站上線以來，亞馬遜已向台灣賣家全面開放18個國際站點，涵蓋美國、加拿大、德國、英國、法國、義大利、西班牙、荷蘭、日本、新加坡、墨西哥、瑞典、澳洲、波蘭、比利時、阿聯、沙烏地阿拉伯及愛爾蘭，助力台灣品牌直達全球消費者。

其中，美國站仍為賣家拓展業務的核心站點。根據Statista預測，至2029年，美國電商市場規模將達1.8兆美元，預計至2030年前，超過95%的美國人口將具備網購經驗。

歐洲站點則以其龐大人口基數與高度網路滲透率，成為台灣賣家近年積極佈局的重點區域。透過亞馬遜物流歐洲整合服務(Pan-EU)，賣家可以直接開通歐洲十國(德國、法國、義大利、西班牙、荷蘭、瑞典、波蘭、比利時、愛爾蘭、英國)，從而有效簡化跨境物流與營運流程。日本憑藉成熟的電商環境與高消費力，成為台灣賣家的重要拓展點點。亞馬遜於日本電商平台中在流量與銷售表現均居領先地位，加上多元節慶與促銷活動頻繁，持續為賣家創造銷售動能。

亞馬遜持續深耕AI技術，並不斷創新賣家工具，從選品開發、商品上架、物流管理到廣告創意與成效追蹤，全面以AI賦能賣家營運全流程，協助提升效率並加速業務成長。隨著代理式 AI的發展趨勢，亞馬遜今年亦推出全新 「The Canvas畫布」，其建置於亞馬遜賣家助手(Seller Assistant)的代理式AI(Agentic AI)架構之上，將AI驅動的對話功能與動態、個人化的視覺化內容結合，讓賣家能更直觀地掌握資料與關鍵洞察，探索各種業務情境，並快速採取行動，推動業績成長。

在行銷領域，Creative Agent 讓賣家能以自然語言快速生成高品質廣告素材，並快速進行測試與優化，Ads Agent幫賣家高效管理廣告投放並加速洞察獲取，全面提升行銷表現。此外，亞馬遜亦持續致力於協助賣家高效優化選品策略，全新升級的商機探測器(Opportunity Explorer)導入強大AI技術，可分析數十億筆顧客互動數據，涵蓋顧客搜尋、購買及評價，並轉化為賣家可行的個人化洞察與建議。

今日記者會介紹台灣標竿企業的品牌出海成功路徑：多元產業領域締造亮眼成果：

凱 Lady N超凝小姐：數據洞察驅動，2026年美國營收目標上看2億台幣，專注於研發高品質天然豆腐貓砂的Lady N(超凝小姐)，在台灣站穩腳步後，選定亞馬遜作為進軍美國市場的核心管道。品牌透過「亞馬遜商機探測器」精準分析美國寵物市場消費趨勢，發現豆腐貓砂的購買高峰集中於Prime Day囤貨時期，並據此調整行銷策略、結合官方促銷活動與社群營運。自 2023年進入美國市場以來，Lady N年營收年增幅持續超過200%，展現台灣寵物品牌在北美市場的拓展實績。

凱 Mistel：轉向直接面對消費者，半年內銷售翻4倍，以分離式鍵盤與人體工學技術聞名的 Mistel，於2023年啟動跨境電商策略，將商模從傳統仰賴代理商，轉型為直接面對消費者。藉由亞馬遜提供的完整數據分析與廣告工具，Mistel 得以即時獲取用戶回饋並快速優化產品，成功在進駐亞馬遜後短短半年內帶動銷售額成長400%，顯示亞馬遜不僅成為MISTEL拓展全球市場的重要平台，更是推動品牌加速成長的關鍵引擎。

凱Wonder Core：橫掃北美市場，Prime Day業績飆升200%，擁有超過200項專利、產品行銷 80國的健身器材巨頭Wonder Core，自2015年進駐亞馬遜後，透過FBA物流與廣告優化，成功由傳統通路轉型。2023年7月，其北美站業績較前一年度成長130%；同年Prime Day期間，業績更大幅提升逾200%，且廣告投入產出比(ACOS)維持在15%以下。透過亞馬遜的全球布局，Wonder Core進一步鞏固了其在運動健身領域的國際品牌地位。