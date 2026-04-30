台積電最後一單殺1.8萬張收最低2135　台股跌376點至38926

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（30日）開高走低，加權指數終場大跌376.87點，以38926.63點作收，為全日最低，跌幅0.96％，成交量1兆零220.37億元。

縱觀4月表現，單月暴漲7203.64點，寫下史上最大單月漲點，全月最高40194.92點寫史上最高，最低來到31892.33點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲267.96點開出，指數開高走低，盤中最高達39848.22點，最低38926.63點，終場收在38926.63點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌45元來到2135元，跌幅2.06％；鴻海（2317）下跌5.5元至219.5元；聯發科（2454）上漲35元至2610元；廣達（2382）下跌9.5元來到312.5元；長榮（2603）上漲0.5元至202元。

今天漲幅前5名個股為微程式（7721）上漲7.1元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.51元，漲幅9.98％；全新（2455）上漲31.5元，漲幅9.97％；天虹（6937）上漲30元，漲幅9.97％；欣興（3037）上漲80元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為禾伸堂（3026）下跌23.5元，跌幅9.96％；台端（3432）下跌1.9元，跌幅8.92％；南亞科（2408）下跌19.5元，跌幅8.3％；GOGOLOOK（6902）下跌9元，跌幅8.07％；泰鼎-KY（4927）下跌4.5元，跌幅7.94％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 微程式（7721） 78.1 ▲7.1 ▲10.0％ 虹光（2380） 5.62 ▲0.51 ▲9.98％ 全新（2455） 347.5 ▲31.5 ▲9.97％ 天虹（6937） 331.0 ▲30.0 ▲9.97％ 欣興（3037） 883.0 ▲80.0 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 禾伸堂（3026） 212.5 ▼23.5 ▼9.96％ 台端（3432） 19.4 ▼1.9 ▼8.92％ 南亞科（2408） 215.5 ▼19.5 ▼8.3％ GOGOLOOK（6902） 102.5 ▼9.0 ▼8.07％ 泰鼎-KY（4927） 52.2 ▼4.5 ▼7.94％

資料來源：證交所