台積電最後一單殺1.8萬張收最低2135　台股跌376點至38926

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（30日）開高走低，加權指數終場大跌376.87點，以38926.63點作收，為全日最低，跌幅0.96％，成交量1兆零220.37億元。
縱觀4月表現，單月暴漲7203.64點，寫下史上最大單月漲點，全月最高40194.92點寫史上最高，最低來到31892.33點。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲267.96點開出，指數開高走低，盤中最高達39848.22點，最低38926.63點，終場收在38926.63點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌45元來到2135元，跌幅2.06％；鴻海（2317）下跌5.5元至219.5元；聯發科（2454）上漲35元至2610元；廣達（2382）下跌9.5元來到312.5元；長榮（2603）上漲0.5元至202元。
今天漲幅前5名個股為微程式（7721）上漲7.1元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.51元，漲幅9.98％；全新（2455）上漲31.5元，漲幅9.97％；天虹（6937）上漲30元，漲幅9.97％；欣興（3037）上漲80元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為禾伸堂（3026）下跌23.5元，跌幅9.96％；台端（3432）下跌1.9元，跌幅8.92％；南亞科（2408）下跌19.5元，跌幅8.3％；GOGOLOOK（6902）下跌9元，跌幅8.07％；泰鼎-KY（4927）下跌4.5元，跌幅7.94％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|微程式（7721）
|78.1
|▲7.1
|▲10.0％
|虹光（2380）
|5.62
|▲0.51
|▲9.98％
|全新（2455）
|347.5
|▲31.5
|▲9.97％
|天虹（6937）
|331.0
|▲30.0
|▲9.97％
|欣興（3037）
|883.0
|▲80.0
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|禾伸堂（3026）
|212.5
|▼23.5
|▼9.96％
|台端（3432）
|19.4
|▼1.9
|▼8.92％
|南亞科（2408）
|215.5
|▼19.5
|▼8.3％
|GOGOLOOK（6902）
|102.5
|▼9.0
|▼8.07％
|泰鼎-KY（4927）
|52.2
|▼4.5
|▼7.94％
資料來源：證交所
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