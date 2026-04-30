福邦證券股東會通過配息1.36元　完成董事改選

▲福邦證股東會。（圖／業者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

福邦證券公司（6026）4月30日召開115年股東常會，通過每股配發現金股息1.3641元，現金股息殖利率逾8％；福邦股東會並進行董事、獨立董事改選，選出黃炳鈞、黃顯華等6席董事及羅能清等3席獨立董事。股東會後隨即召首次董事會選舉董事長，由黃炳鈞順利連任。

福邦證券去年稅後淨利6億8297萬元，較113年增加2億4,507萬元，年增55.97％，每股盈餘1.724元；30日股東常會通過承認114年營業報告及財務報表、114年盈餘分配案，每股配發現金股息1.3641元。以29日福邦收盤價15.25元計算，現金股息殖利率高達8.94％。福邦證券股東會並進行董事改選，由黃炳鈞、黃顯華、鄭更義、陳松正、財契爾資產管理（股）公司、達友投資公司當選。獨立董事則由羅能清、許美麗、葉秀惠等3人當選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於今年業績展望，福邦證券總經理陳松正表示，福邦的主要收入有：固定的手續費收入和資本利得兩塊，固定手續費收入這部份，福邦一直表現很穩定，資本利得方面，由於三月份有部份個股股價波動較大，衝擊整體業績表現，但四月已經明顯好轉。福邦證券董事長黃炳鈞補充說明，表示今年第一季業績表現較弱，主要是受到部位管理不佳影響所致，但福邦全年的營運展望仍然是正向、樂觀的，尤其是承銷業務每年IPO件數均維持在5~7家、SPO則在10~20家間。