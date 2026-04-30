外資齊聲喊買！日月光目標價最高上看660元　AI封測動能全面爆發

▲日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

日月光投控（3711）第一季繳出毛利率、營益率「雙率雙升」成績單，帶動外資全面上修評價。多家外資最新報告一致偏多，不僅全數維持「買進」或相當於買進評等，目標價也同步大幅調升，最高上看660元。

其中，美系外資與歐系外資調升幅度最為積極，美系外資將目標價上調至600元以上區間，並上修未來幾年毛利率與獲利預估；歐系外資則看好先進封裝與資本支出效益持續發酵，將目標價一舉拉高至660元。

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外資分析指出，日月光首季毛利率達20.1%，優於市場預期，主因來自傳統封裝與先進封裝（ATM）需求同步成長，加上匯率因素帶動。展望第二季，毛利率可望進一步提升至約20%以上，不過短期仍將受到新建LEAP產能折舊影響。

中長期來看，法人普遍看好日月光受惠AI與雲端運算需求擴張，尤其LEAP先進封測平台與CoWoS相關產能逐步放量，將推動毛利率結構性走升。歐系外資預估，公司毛利率至2027、2028年可望明顯提升，ATM業務獲利能力同步擴張。

此外，美系外資同步上修2026至2028年毛利率與營益率預估，並調高每股盈餘（EPS）預測，反映AI應用帶動的成長動能優於先前預期。

日月光今日終場以478元作收，下跌10.5元，跌幅約2.15%。